Что нужно знать о ВВК — инструкция Минобороны Сегодня 06:02

Процедура военно-врачебной экспертизы постепенно меняется. В частности, идет ее цифровизация и оптимизируются правила проведения медицинских осмотров.

Об этом сообщает Министерство обороны.

Что такое ВВК

ВВК — это комиссия врачей, осуществляющая медицинское освидетельствование, на основе которого определяют пригодность к военной службе по состоянию здоровья. Во время военного положения она является одним из важных этапов мобилизации и кадрового обеспечения сил обороны Украины.

Во время военного положения медицинский осмотр военно-врачебной комиссией должны проходить несколько категорий лиц.

Военнообязанные

На медосмотр в обязательном порядке направляются военнообязанные (в том числе получившие повестку или направление от ТЦК).

Также бывшие «ограниченно пригодные» должны пройти ВВК. Речь идет о тех, кто когда-то имел статус «непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно пригодный в военное время» и не прошел повторный осмотр после его отмены еще в 2024 году.

Кандидаты на военную службу по контракту, которые добровольно присоединяются к войску, тоже должны проходить ВВК.

Военнослужащие

Обязательный медосмотр военно-врачебной комиссией должны проходить военнослужащие, которым требуется пересмотр состояния здоровья (например, после ранения).

Кроме того, действует особый порядок для женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, получивших диплом после 2025 года. Они должны пройти медицинский осмотр ВВК в течение 60 дней после автоматической постановки на воинский учет, обновить данные и получить военно-учетные документы.

Нужно ли проходить ВВК, если есть бронь или отсрочка

Проходить военно-врачебную экспертизу не обязаны военнообязанные, которые забронированы или на которых оформлена отсрочка от мобилизации.

За исключением следующих случаев:

подписание контракта для прохождения военной службы;

до сих пор имеют решение ВВК с формулировкой «Непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно пригодный в военное время» и не проходили повторный медицинский осмотр (за исключением лиц с инвалидностью, признанных таковыми в установленном порядке);

самостоятельно изъявили желание пройти медицинский осмотр.

Отметим, чтобы пройти ВВК, необходимо иметь направление.

Каких врачей проходят на ВВК

К прохождению медицинского осмотра следует подготовиться. В частности, взять с собой медицинские документы и свежие результаты анализов крови, мочи, на инфекции (ВИЧ, сифилис, гепатиты B и C), кардиограмму и т. д.

Если результатов анализов нет, лучше в течение 4−8 часов до осмотра не есть для обеспечения достоверности результатов медицинской диагностики, которая является обязательным условием проведения медицинского осмотра.

Основным этапом является обход врачей. В стандартный состав ВВК входят:

терапевт;

хирург;

невролог;

психиатр;

офтальмолог;

отоларинголог;

стоматолог;

дерматолог.

В зависимости от жалоб могут быть назначены обследования у дополнительных специалистов. Если при осмотре будет обнаружена патология, которую невозможно оценить на месте, должны направить на дополнительное обследование (МРТ, КТ, обследование в условиях стационара и т. п. ).

Где можно пройти осмотр военно-врачебной комиссией

Для военнообязанных работают ВВК при районных, областных и городских ТЦК, развернутых в учреждениях здравоохранения коммунальной формы собственности. То есть фактически военнообязанные попадают на обычное обследование, результаты которого применяются для принятия решения о возможности привлечения лица в армию.

Для военнослужащих развернуты гарнизонные ВВК в поликлиниках военных госпиталей , где можно пройти медицинский осмотр в амбулаторных условиях.

Также развернуты госпитальные ВВК в военно-медицинских учреждениях здравоохранения и учреждениях коммунальной и государственной форм собственности, где можно пройти медицинский осмотр ВВК во время лечения в условиях стационара.

В случае отсутствия военно-врачебной комиссии в заведении, где лечится военнослужащий, есть возможность вызова в заведение выездной ВВК (обычно это те же гарнизонные ВвК).

Если военнослужащий после лечения в условиях стационара прошел медицинский осмотр ВВК, получил справку ВВК и в течение 30 дней находился в отпуске для лечения, то ближе к его завершению он должен повторно пройти медицинский осмотр.

Это необходимо для определения потребности в продлении отпуска для лечения или для окончательного принятия решения о пригодности к военной службе. Направление на такой медицинский осмотр может выдать ТЦК. Необходимо учесть, что отпуск для лечения может предоставляться до двух раз подряд.

Во время действия военного положения решение ВВК о пригодности к военной службе в отношении военнообязанных действительно 1 год. То есть если, например, вы проходили медицинский осмотр ВВК в марте 2025 года, то в апреле 2026 года ваши медицинские данные в базе «Оберег» и приложения Резерв+ будут считаться устаревшими, и вас могут направить на новый медицинский осмотр.

Если была установлена ​​"непригодность военной службы с пересмотром через 6−12 месяцев", то желательно прийти на переосмотр за 3−4 недели до истечения срока, указанного в справке ВВК.

Если же была установлена ​​"непригодность к военной службе" и вас исключили с воинского учета, то повторный медицинский осмотр не проводится.

С 1 апреля 2025 г. постановления ВВК оформляются в электронном формате через Медицинскую информационную систему ВСУ. Что касается военнообязанных, то эта информация автоматически отправляется в реестр «Оберег» и отображается через Резерв+.

Как обжаловать решение ВВК

Если в заключении военно-врачебной комиссии не учтено реальное состояние здоровья, есть два способа обжаловать решение ВВК — в досудебном порядке и через суд.

Порядок обжалования решения ВВК

Досудебный порядок обжалования

Чтобы обжаловать в досудебном порядке, необходимо в 30-дневный срок:

написать жалобу о несогласовании с выводами ВВК и просьбой пересмотреть решение;

приложить к жалобе все соответствующие медицинские документы, копию предыдущего решения ВВК и копию военного билета (удостоверение офицера).

Эти документы необходимо либо самостоятельно принести в высшую ВВК, чем та, что приняла предыдущее решение, либо отправить по почте ценным письмом с уведомлением о вручении с описанием вложения в адрес соответствующей ВВК.

Она должна пересмотреть обжалуемое постановление и при необходимости направить повторное медосмотр. По его результатам предоставляется новое решение о состоянии здоровья, которое и будет приниматься во внимание.

Если не устраивает решение ВВК при областном (городском) ТЦК, его можно обжаловать в штатной ВВК — региональной или Центральной военно-врачебной комиссии.

Судебный порядок обжалования

Если человек не согласен с решением штатной ВВК, то дальнейшее обжалование возможно уже в суде, в порядке административного судопроизводства.

Причем обжаловать решение ВВК исключительно по медицинским показателям невозможно, потому что это не входит в компетенцию суда. В то же время суд может проверить соблюдение процедуры:

были ли все обязательные врачи;

проведены ли необходимые исследования;

правильно ли оформленные документы;

не нарушены ли сроки или права лица.

Если суд находит процедурные нарушения, он имеет право отменить решение ВВК и обязать провести повторное медицинский осмотр.

Если решение военно-врачебной комиссии оспаривается, то действие заключения автоматически не приостанавливается. Но решение после повторного осмотра (при назначении) аннулирует предыдущее.

Возможен ли отказ от прохождения ВВК

Медицинский осмотр является обязательным этапом для определения пригодности к службе. Отказ от прохождения ВВК в условиях военного положения — это серьезное правонарушение, которое в Украине на 2026 год расценивается не просто как формальное отсутствие медосмотра, а как прямое уклонение от исполнения воинского долга.

Формально отказ возможен только в формате процессуального обжалования.

К примеру, если повестка и направление были выданы с нарушением закона. Однако есть право обжаловать только действия должностных лиц в суде, обязанность пройти осмотр все равно остается.

Если военнообязанный получил направление (в бумажной или электронной форме или через Резерв+) и не явился на осмотр без уважительных причин, это расценивается как административное нарушение законодательства о мобилизации. Суммы штрафов для граждан составляют от 17 000 до 25 500 гривен.

Кроме штрафа, данные о нарушителе вносятся в базу «Оберег» и он автоматически обозначается как находящийся в розыске ТЦК. А это, в свою очередь, может привести к ограничениям в праве управления транспортными средствами и задержании полицией.

Если систематически уклоняться от прохождения ВВК и игнорировать вызовы в ТЦК, такие действия могут квалифицироваться как уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. И это будет грозить лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

