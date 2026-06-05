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Название Primera вернулось на электроседане Nissan

Технологии&Авто
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Nissan неожиданно вернул хорошо знакомое название Primera, но теперь — в совсем другом формате.
Когда-то это был семейный седан с бензиновыми двигателями, а сейчас речь идет о полностью электрической модели. Публичный дебют новинки состоялся на Philippine International Motor Show. И хотя имя осталось подержанным, сам автомобиль почти ничем не напоминает предшественника.

Легендарное название получило другую роль

Для поклонников Nissan название Primera действительно много значит. Модель появилась еще в 1990 году и продержалась на конвейере три поколения вплоть до завершения производства в 2007-м. За это время ее продавали как седан, лифтбэк и универсал. Отдельно Primera запомнилась еще и успехами в британском туринговом чемпионате, где получила несколько титулов.
В США эту модель также знали, правда, под другим названием. Там она продавалась как Infiniti G20 и была на рынке с 1990 по 2002 год. Так что возвращение шильдика привлекло заметное внимание, хотя сейчас речь идет уже совсем не о той машине, которую когда-то видели в шоу-румах.

Китайская база и совсем другой характер

Новый Nissan Primera EV построен на основе китайского Nissan N7. Это электроседан, созданный в рамках совместного предприятия Nissan и Dongfeng. То есть перед нами не отдельная глобальная модель, разработанная с нуля, а адаптированная версия уже существующего автомобиля — для нового имиджевого шага бренда.
Внешне новинка почти не отличается от N7. Кузов в стиле fastback, широкие светодиодные элементы освещения, врезные ручки, которые уже успели вызвать противоречивые оценки. У Nissan, похоже, не стали переосмысливать дизайн кардинально. Напротив, Primera выглядит почти точной копией китайского донорского электроседана.
Премьера модели стала частью более широкой презентации Nissan на мотор-шоу в Маниле. Вместе с Primera компания показала X-Trail e-Power и несколько будущих электрифицированных новинок. Именно там бренд впервые официально подтвердил возврат названия Primera к своей электрической линейке.
По габаритам новый Primera получился заметно больше своего исторического тезка. Длина модели составляет 194,1 дюйма, или 4930 мм, а колесная база — 114,8 дюйма, то есть 2915 мм. В Nissan прямо это не отмечали, но с такими размерами автомобиль даже больше Toyota Camry.
Обнародованные сертификационные документы для Филиппин показали характеристики, почти полностью совпадающие с начальной версией N7. Речь идет об одном электромоторе мощностью 215 л.с., или 160 кВт. Крутящий момент — 225 lb-ft, то есть 305 Нм. Эти данные фактически подтверждают, что техническая база модели осталась без существенных изменений.
По материалам:
autodosug
Авто
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