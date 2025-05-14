Подрыв Каховской ГЭС: в Днепропетровской области планируют наполнить водохранилище — Finance.ua

Подрыв Каховской ГЭС: в Днепропетровской области планируют наполнить водохранилище Сегодня 19:34 — Казна и Политика

Подрыв Каховской ГЭС: в Днепропетровской области планируют наполнить водохранилище

Украина планирует построить новый водопровод протяженностью около 30 км для наполнения критически обмелевшего Макортовского водохранилища на реке Саксагань в Днепропетровской области.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов во вторник, 13 мая.

У Украины есть предварительные договоренности с донорами по финансированию восстановления водности реки Саксагань и обеспечению водой 1,4 млн человек, пострадавших в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Подрыв ГЭС и необходимость использования воды из реки для водоснабжения Кривого Рога привели к почти полному опустошению Макортовского водохранилища. В настоящее время уровень воды в водохранилище составляет всего 19,6 млн м 3 при норме в 57,8 млн м 3 .

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При длительных засушливых периодах наполнение водохранилища естественным путем может длиться около 10 лет. Другие два водохранилища на реке — Кресовское и Саксаганское — испытывают постоянное влияние высокоминерализованных шахтных вод.

Поэтому рассматривается строительство нового водопровода для подачи в Саксагань днепровской воды из Каменского водохранилища.

«Реализация проекта позволит наполнить Макортовское водохранилище, улучшить качество воды для обеспечения потребностей жителей в пределах бассейна реки Саксагань, а также наполнить колодцы в хозяйствах, не охваченных централизованным водоснабжением», — отметила министр защиты окружающей среды Светлана Гринчук.

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