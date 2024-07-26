Украина требует от рф $2,5 млрд возмещения за уничтоженную Каховскую ГЭС — Finance.ua

Украина требует от рф $2,5 млрд возмещения за уничтоженную Каховскую ГЭС Сегодня 16:44

Украина требует от рф $2,5 млрд возмещения за уничтоженную Каховскую ГЭС

В начале июля страна-агрессор заявила, что украинские власти готовят подрыв дамб Киевской и Каневской ГЭС. В прошлом году подобные заявления раздавались из рф и о Каховской ГЭС, а затем сами же оккупанты и совершили этот теракт.



Генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота отмечает, что мировое сообщество не отреагировало должным образом на подрыв Каховской ГЭС. По его словам, это развязало руки россии в дальнейшем нанесении ударов по объектам гидроэнергетики.

на сегодняшний день нет ни одной станции, которую бы не атаковал враг. К середине июля с начала полномасштабного вторжения россия нанесла по украинским ГЭС более 120 ракетных ударов, отметил руководитель в интервью, Как следствие —К середине июля с начала полномасштабного вторжения россия нанесла по украинским ГЭС более 120 ракетных ударов, отметил руководитель в интервью, опубликованном на сайте «Укргидроэнерго».

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Отсюда и дерзкие заявления агрессора по поводу Киевской и Каневской ГЭС. В «Укргидроэнерго» не исключают такой возможности, однако отмечают: станции практически невозможно разрушить снаружи.

«Только если сбросить на них несколько авиационных бомб — для этого россияне должны залететь на территорию Украины на самолетах. Киевская и Каневская ГЭС расположены в центре Украины, вдали от линии фронта, поэтому авиация врага вряд ли сможет приблизиться. Это крайне маловероятный сценарий», — рассказал Игорь Сирота изданию Forbes

Напомним, что подорвать дамбу Каховской ГЭС оккупанты смогли изнутри, потому что она находится на оккупированной территории. Поэтому вся станция и 12 водосливных затворов были практически разрушены — такого ракетными ударами достичь невозможно, отмечает руководитель компании.

Киевское и Каневское водохранилища почти в 6 раз меньше Каховского. Так что если бы врагу удалось разрушить или сильно повредить те ГЭС, то последствия не были бы такими катастрофическими, как на Херсонщине.

Отметим, по расчетам прямой ущерб от уничтожения Каховской ГЭС достигает 40 млрд грн. Речь идет о прямом экономическом ущербе, связанном с потерей поливных земель. Также есть экологический ущерб.

«По оценкам наших энергетиков, восстановить Каховскую ГЭС нельзя. Ее нужно строить заново. Именно это и оценивается примерно в 1,5 млрд долларов. Собственно, период наполнения Каховского водохранилища от 3 до 5 лет», — рассказал исполнительный директор «Экономического дискуссионного клуба» Олег Пендзин.

Гривна По материалам:

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