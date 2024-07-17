Для восстановления ДнепроГЭС требуется три года — Укргидроэнерго Сегодня 06:06 — Энергетика

Для восстановления ДнепроГЭС требуется три года — Укргидроэнерго

Для восстановления Днепровской гидроэлектростанции требуется не менее трех лет.

Об этом в интервью Forbes Ukraine сообщил генеральный директор ЧАО «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.

Разбор завалов на ГЭС завершился только 14 июля. Для восстановления станции до исходного состояния требуется не менее трех лет, при этом необходимы ресурсы для уменьшения уязвимости объекта к российским атакам.

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«Для врага ДнепроГЭС более достижима, линия фронта — в 50 километрах. Они бьют там разными ракетами — С-300, Х-101, Х-69. Не всегда наша воздушная оборона может справиться с таким нашествием ракет», — пояснил Сирота.

Укргидроэнерго готовит иски в международные и национальные суды о компенсации россиянами убытков из-за обстрела ДнепроГЭС — так же, как и в отношении Каховской ГЭС.

В общем, из 10 крупнейших украинских ГЭС не осталось ни одной, не подвергшейся ракетным атакам россиян. По состоянию на середину июля по ним нанесено более 120 ракетных ударов.

Укрінформ По материалам:

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