Более 240 млн грн на восстановлении водопровода после подрыва Каховской ГЭС: объявлено подозрение 5 участникам группы — Finance.ua

Более 240 млн грн на восстановлении водопровода после подрыва Каховской ГЭС: объявлено подозрение 5 участникам группы Сегодня 17:12 — Криминал

Более 240 млн грн на восстановлении водопровода после подрыва Каховской ГЭС: объявлено подозрение 5 участникам группы

Уведомлены о подозрении 5 участников группы, причастнык к присвоению государственных средств, выделенных на строительство водопровода после подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Среди подозреваемых — владелец и представитель одной из крупнейших путестроительных компаний в Украине, а также инженерно-технические работники подконтрольных предприятий.

Им инкриминировано завладение чужим имуществом, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

По данным следствия, в процессе выполнения договора на восстановление критической инфраструктуры — строительство водопровода река Ингулец — Южное водохранилище для водоснабжения Кривого Рога, представители компании закупали строительные материалы через подконтрольные фирмы. Они поставлялись главному подрядчику с переплатой более 40% от рыночной стоимости.

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Для имитации законности подозреваемые готовили коммерческие предложения по искусственно завышенным ценам, которые в дальнейшем включали в отчетность и акты выполненных работ. Такие «расчеты» закладывались еще на этапе формирования сметы.

По заключениям экспертов, общая сумма ущерба составляет более 240 млн грн.

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В ходе проведения обысков в офисах компаний и по местожительству подозреваемых изъята документация, техника и другие носители информации, подтверждающие совершение преступления.

В настоящее время решается вопрос об избрании им мер пресечения.

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