ГБР уведомило экс-нардепа о подозрении в неуплате налогов на более 4 млрд грн — Finance.ua

ГБР уведомило экс-нардепа о подозрении в неуплате налогов на более 4 млрд грн
Бывшему народному депутату нескольких созывов, избранному от запрещенной партии «Оппозиционный блок», объявлено подозрение в уклонении от уплаты налогов. Речь идет о сумме более 4,3 миллиарда гривен.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Следствие установило, что после получения украинского гражданства в 2012 году подозреваемый продолжил вести бизнес в Украине, став налоговым резидентом. В то же время он не задекларировал доходы, полученные за рубежом, в том числе от операций с ценными бумагами.
В частности, экс-нардеп заработал более 25 миллиардов гривен (несколько миллиардов долларов США на тот момент) от продажи акций иностранных компаний, работавших на территории Кипра. Но налоги на эти доходы в Украине он не уплатил. Государство недополучило более 4,3 млрд миллиардов гривен налога на доходы физических лиц.
ГБР инкриминирует бывшему парламентарию уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины).
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