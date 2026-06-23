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Все більше українців не планують повертатися з ЄС — нове опитування

Світ
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Український закордонний паспорт і валіза
Український закордонний паспорт і валіза
Все більше українських мігрантів у країнах ЄС не планують повертатися додому навіть після завершення війни. Хоча емоційний зв’язок з Україною залишається сильним, на рішення дедалі більше впливають практичні чинники — безпека, економічні перспективи, рівень життя та стабільність.
Про це свідчать результати третьої хвилі дослідження компанії Gradus, проведеного у травні 2026 року.

Намір повернутися слабшає

Після зростання оптимізму у 2025 році настрої українців за кордоном знову змінилися. Якщо торік про готовність повернутися заявляли 68% опитаних, то у 2026 році таких залишилося 53%.
Водночас помітно зросла частка тих, хто не бачить свого майбутнього в Україні. Навіть у разі завершення війни на прийнятних для України умовах 31% респондентів не планують повертатися. Для порівняння, у 2025 році цей показник становив 13%.
Все більше українців не планують повертатися з ЄС — нове опитування
Якщо ж війна завершиться на умовах росії, половина опитаних заявляє, що не повернеться до України.
Серед найбільших проблем, які хвилюють мігрантів:
  • війна та питання безпеки — 92%;
  • корупція — 69%;
  • низький рівень життя — 59%.
Все більше українців не планують повертатися з ЄС — нове опитування
Крім того, погіршилися очікування щодо тривалості війни. Якщо у 2025 році 35% респондентів вважали, що активні бойові дії триватимуть ще роками, то зараз такої думки дотримуються вже 46%.
На цьому тлі 65% опитаних підтримують досягнення миру шляхом переговорів.

Коли українці готові повернутися

Разом зі зниженням готовності до повернення зростає й невизначеність щодо можливих термінів.
Дві третини респондентів не можуть сказати, коли саме готові повернутися до України. Лише 4% планують зробити це вже цього року, а ще 11% — протягом наступного.
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Навіть завершення війни більше не розглядається як автоматична підстава для повернення. Лише 9% опитаних готові приїхати додому протягом першого місяця після припинення бойових дій.
Більшість або відкладає ухвалення такого рішення на більш тривалий період, або взагалі поки не визначилася зі своїми планами.

Що впливає на рішення залишитися за кордоном

Вперше серед ключових чинників повернення на перший план виходить не ситуація в Україні, а зміни в країнах перебування.
Найсильнішим стимулом до повернення українці називають можливе скорочення або припинення підтримки біженців у країнах ЄС, а також завершення режиму тимчасового захисту. Лише після цього за важливістю йдуть питання працевлаштування в Україні та безпекова ситуація.
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Попри це, емоційний зв’язок із Батьківщиною залишається сильним. Найчастіше серед особистих мотивів повернення респонденти називають бажання бути поруч із родиною та друзями.
Серед головних причин залишатися за кордоном опитані назвали:
  • безпеку — 86%;
  • можливість забезпечити краще життя для себе та родини — 77%;
  • стабільність;
  • свободу пересування та подорожей;
  • ширші можливості для професійної реалізації.
Все більше українців не планують повертатися з ЄС — нове опитування
Також зростає занепокоєння щодо можливого негативного ставлення до тих, хто виїхав під час війни. Якщо у 2025 році цей фактор турбував 30% респондентів, то зараз — уже 53%.
Як ми повідомляли раніше, Європейський Союз продовжив дію тимчасового захисту для українців, однак питання подальшого статусу залишається актуальним. У 2026 році частина країн запропонувала більш зрозумілі механізми переходу на посвідку на проживання (ПНП), зокрема Польща та Чехія. Детально про них ми писали тут.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
УкраїнціМіграціяЄС
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