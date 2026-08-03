Как украинцы оценивают свои доходы и разные сферы жизни Сегодня 15:04 — Личные финансы

Доходы в Украине

Несмотря на пятый год полномасштабной войны, украинцы не стали оценивать качество жизни значительно хуже. Лучше всего граждане оценивают свою работу, однако финансовое положение остается одной из главных проблем.

Такие результаты показало исследование «Барометр качества жизни — 2026», проведенное Европейской Бизнес Ассоциацией совместно с исследовательской компанией Gradus.

Исследование охватило две группы респондентов — представителей бизнес-аудитории (сотрудников компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации) и широкой аудитории.

Работа остается наиболее положительно оцененной сферой

Среди представителей бизнеса 68% удовлетворены своей нынешней работой, в частности, возможностями для самореализации, балансом между работой и личной жизнью, а также уровнем защиты трудовых прав. Только 10% выразили недовольство.

В широкой аудитории ситуация существенно отличается: положительно оценивают свою работу 29% опрошенных, в то время как 33% остаются неудовлетворенными.

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Кроме того, 61% сотрудников компаний-членов ЕБА сообщили, что их работодатели и дальше оказывают дополнительную поддержку в условиях войны. Среди широкой аудитории о такой поддержке заявили 41% респондентов.

Основными факторами, помогающими удерживать работников в компаниях, стали:

возможность дистанционной работы — 61%;

дружеская атмосфера в коллективе — 44%;

хорошие отношения с руководителем — 36%;

комфортные и безопасные условия труда — 33%.

Довольны ли доходами

Почти половина представителей бизнес-аудитории (47%) считают свой доход достаточным для комфортной жизни, еще 7% назвали его более чем достаточным.

Среди широкой аудитории лишь 14% оценили собственный уровень доходов как достаточный, тогда как 86% считают его недостаточным.

Что касается социальной жизни, то 52% представителей бизнеса удовлетворены возможностями для общения, волонтерской деятельности и досуга. Неудовлетворенными остаются 26%.

В широкой аудитории положительно оценивают свою социальную жизнь 30% респондентов, а отрицательно 37%.

Безопасность и экология остаются слабыми сферами

Худшие оценки по-прежнему получило ощущение безопасности.

Среди представителей бизнес-аудитории 77% недовольны ее уровнем, в то время как довольными назвали себя только 8%. Аналогичная ситуация и среди широкой аудитории: 71% недовольных и 8% довольных. По сравнению с 2025 годом заметное улучшение оценок не зафиксировано.

Самые низкие результаты также показала оценка экологической ситуации. Положительно состояние окружающей среды оценивают только 14% представителей бизнес-аудитории и 9% широкой аудитории. В то же время, недовольными остаются 69% и 63% соответственно.

Медицину оценивают лучше, чем образование и правовое поле

Среди социальных сфер наилучшие оценки получила система здравоохранения. Качеством и доступностью медицинских услуг удовлетворены 52% представителей бизнес-аудитории, тогда как недовольны 20%.

В широкой аудитории положительно оценивают медицинскую систему 21% опрошенных, а отрицательно 40%.

Образованием удовлетворены 33% представителей бизнес-аудитории и 26% широкой аудитории.

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Правовое поле и государственное регулирование получили сдержанные оценки. Среди представителей ЕБА положительно их оценивают 24%, в то время как 52% остаются неудовлетворенными. В широкой аудитории доля довольных составляет всего 14%, а недовольных — 54%.

В общей сложности 29% представителей бизнес-аудитории положительно оценивают свой опыт жизни в Украине, 36% занимают нейтральную позицию, а 35% недовольны.

Среди широкой аудитории довольными остаются 17% респондентов, нейтральную оценку дали 38%, а отрицательную — 45%.

Наиболее оптимистичную ситуацию оценивает молодежь в возрасте 16−24 лет: 24% представителей этой группы удовлетворены качеством жизни в Украине, тогда как 28% высказали противоположное мнение.

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