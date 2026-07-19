Какие страны тратят больше всего на образование (инфографика) Сегодня 18:21 — Мир

Украина занимает 57 место в рейтинге стран, которые тратят больше всего ВВП на образование, Фото: magnific

Уровень финансирования образования — это один из показателей государственных приоритетов. Однако из-за разных масштабов экономик оценивать страны по абсолютным суммам расходов некорректно. Поэтому эксперты сравнили, какую часть ВВП направляют на образование в 181 стране мира.

Об этом пишет Visual Capitalist, ссылаясь на данные Института статистики ЮНЕСКО и Our World in Data.

Какие страны тратят на образование больше всего

Наивысшую часть ВВП на образование направляют небольшие островные государства. Лидером рейтинга является Кирибати, где на образовательную область выделяют 16,4% ВВП.

В первую пятерку также вошли:

Тувалу — 12,9%;

Микронезия — 11,6%;

Намибия — 9,1%;

Алжир — 9%.

Среди 40 крупнейших экономик мира лидирует Швеция, выделяющая 7,3% ВВП на образование. За ней следуют Дания (6,4%) и Бельгия (6,3%).

Великобритания (5,9%), Бразилия (5,6%), США (5,4%) и Южная Корея (5,4%) также входят в число стран с наибольшими затратами.

Инфографика: Visual Capitalist

Какое место занимает Украина

Украина тратит на образование 5,14% ВВП и занимает 57 место среди 181 страны.

По этому показателю она находится рядом с рядом европейских государств: Нидерланды тратят 5,18% ВВП, Эстония — 5,21%, Германия — 5,24%, Австрия и Словения — по 5,28%. Чуть более низкий показатель у Австралии — 5,06%.

Почему некоторые страны тратят больше, чем другие

Исследование показывает, что высокий уровень благосостояния страны не всегда означает большие расходы на образование. Например, Южная Африка направляет на образование 6% ВВП, тогда как гораздо более богатые имеют более низкие показатели: Сингапур — 2,2%, Ирландия — 2,9%, а Япония — 3,3%.

Эксперты объясняют, что на размер образовательных расходов влияют демографическая ситуация, бюджетные возможности государства и политические приоритеты.

Страны с младшим населением вынуждены строить больше школ, готовить педагогов и обеспечивать обучение большему количеству детей, тогда как государства со старшим населением все больше направляются на медицину и пенсионное обеспечение.

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