Какие страны тратят больше всего на образование (инфографика)
Уровень финансирования образования — это один из показателей государственных приоритетов. Однако из-за разных масштабов экономик оценивать страны по абсолютным суммам расходов некорректно. Поэтому эксперты сравнили, какую часть ВВП направляют на образование в 181 стране мира.
Об этом пишет Visual Capitalist, ссылаясь на данные Института статистики ЮНЕСКО и Our World in Data.
Какие страны тратят на образование больше всего
Наивысшую часть ВВП на образование направляют небольшие островные государства. Лидером рейтинга является Кирибати, где на образовательную область выделяют 16,4% ВВП.
В первую пятерку также вошли:
- Тувалу — 12,9%;
- Микронезия — 11,6%;
- Намибия — 9,1%;
- Алжир — 9%.
Среди 40 крупнейших экономик мира лидирует Швеция, выделяющая 7,3% ВВП на образование. За ней следуют Дания (6,4%) и Бельгия (6,3%).
Великобритания (5,9%), Бразилия (5,6%), США (5,4%) и Южная Корея (5,4%) также входят в число стран с наибольшими затратами.
Какое место занимает Украина
Украина тратит на образование 5,14% ВВП и занимает 57 место среди 181 страны.
По этому показателю она находится рядом с рядом европейских государств: Нидерланды тратят 5,18% ВВП, Эстония — 5,21%, Германия — 5,24%, Австрия и Словения — по 5,28%. Чуть более низкий показатель у Австралии — 5,06%.
Почему некоторые страны тратят больше, чем другие
Исследование показывает, что высокий уровень благосостояния страны не всегда означает большие расходы на образование. Например, Южная Африка направляет на образование 6% ВВП, тогда как гораздо более богатые имеют более низкие показатели: Сингапур — 2,2%, Ирландия — 2,9%, а Япония — 3,3%.
Эксперты объясняют, что на размер образовательных расходов влияют демографическая ситуация, бюджетные возможности государства и политические приоритеты.
Страны с младшим населением вынуждены строить больше школ, готовить педагогов и обеспечивать обучение большему количеству детей, тогда как государства со старшим населением все больше направляются на медицину и пенсионное обеспечение.
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