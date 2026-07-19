Вена повышает туристический налог Сегодня 06:13 — Мир

Столица Австрии повышает туристический сбор, Фото: magnific

После рекордного наплыва туристов власти Вены решили вдвое повысить туристический налог: с начала июня его увеличили с 3,2% до 5%, а с июля 2027 года планируют повысить его до 8%.

Об этом сообщает AFP.

Гостиницы и турфирмы раскритиковали решение

Как и в других городах Европы, обеспокоенных проблемой чрезмерного туризма, власти рассматривают этот сбор как средство заставить туристический сектор справедливо оплачивать нагрузку, которую накладывают на городскую инфраструктуру толпы посетителей.

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Однако Мартин Станиц, представитель Австрийской ассоциации гостиниц (OeHV), выразил сожаление по поводу того, что такое повышение сделает этот налог «вторым по величине в Европе», уступая лишь Амстердаму.

Отмечая, что гостиницы и так уже сталкиваются с высокими налогами и стремительным ростом затрат на энергоносители, заработную плату и продукты питания, Станиц утверждает, что власти склонны рассматривать туризм как способ залатать дыры в городском бюджете.

«В течение десятилетий город жил не по своим средствам, а теперь покрывает бюджетный дефицит за счет туризма. Убивать курицу, несущую золотые яйца, — не лучшая идея», — сказал он в комментарии агентству.

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Его разочарование разделяют туристические агентства, которые особенно сетуют на налог в размере 12 евро ($16), который уже взимается с авиабилетов.

Грегор Каданко, возглавляющий Ассоциацию австрийских туристических агентств, считает, что накопление налогов и сборов несет угрозу туристической привлекательности Австрии.

В частности, он указал на решение лоукост-авиакомпании Ryanair отдавать предпочтение рейсам в Братиславу, которая находится всего в нескольких десятках километров в соседней Словакии, вместо прямых рейсов в Вену.

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По его словам, конкурентные туристические направления набирают обороты, тогда как Вена, которая становится все дороже по сравнению с другими столицами Центральной Европы, «теряет свой блеск».

Однако городские власти отрицают это, утверждая, что повышение налогов является способом «распределения ответственности» за содержание города между городской властью и туристическим сектором — который, в конечном счете, извлекает выгоду из известных своей надежностью общественных услуг.

«Туризм как никогда раньше пользуется первоклассной инфраструктурой города, а также извлекает выгоду от его удержания и расширения — поэтому вполне понятно, что он должен вносить свою долю», — заявила AFP Изабелла Раутер, представитель Венского офиса по туризму.

По ее словам, налог также является «инвестицией в будущее этого туристического направления и улучшает город не только для посетителей, но и жителей Вены».

Європейська правда По материалам:

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