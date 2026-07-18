Во втором крупнейшем городе Португалии вводится бесплатный проезд в общественном транспорте Сегодня 22:14 — Мир

Порту, Португалия

В португальском городе Порту решили ввести бесплатный проезд во всем общественном транспорте для местных жителей.

Об этом сообщает Euronews.

Второй по величине город Португалии вводит бесплатный проезд в общественном транспорте агломерации Порту.

Это было предвыборным обещанием действующего главы муниципалитета Педру Дуарте, победившего на последних местных выборах во главе коалиции PSD/CDS-PP/IL.

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Дуарте заявил, что «финансовые расходы оцениваются в 20−25 миллионов евро в год». Поэтому мэр допускает повышение туристического сбора до 4 евро — «до уровня Лиссабона» — как один из способов финансирования проекта.

Мэрия рассчитывает, что бесплатный проезд для всех жителей сделает передвижение по городу и за его пределами более эффективным.

Введенное в Порту мероприятие распространяется на весь транспорт сети Andante (метро Порту, автобусы компании STCP и сети Unir, городские поезда Порту, трамвай и суда будущей переправы между Порту и Вила-Нова-де-Гая).

Європейська правда По материалам:

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