Черногория рассматривает введение виз для граждан россии и беларуси — сроки Сегодня 10:13 — Мир

Черногория рассматривает введение виз для граждан россии и беларуси — сроки

Правительство Черногории рассматривает возможность введения виз для граждан россии и беларуси уже с 1 октября.

Об этом сообщает Dan со ссылкой на свои источники.

Это решение станет частью поэтапной гармонизации визовой политики с требованиями Европейского союза.

Согласно обязательствам перед Брюсселем, Подгорица должна полностью привести свои визовые правила в соответствие с законодательством ЕС до конца 2027 года.

Впоследствии визовый режим могут распространить и граждан Турции, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Бахрейна и других стран, для которых Евросоюз требует оформления виз.

В утвержденной правительством программе реформ говорится, что страна обязана постепенно отказаться от соглашений о безвизовом режиме с государствами, чья визовая политика не совпадает с европейской.

При этом Черногория должна начать внедрение шенгенских стандартов, включая сбор биометрических данных заявителей.

По данным, для оформления виз власти планируют привлечь международного оператора VFS Global, который уже сотрудничает с большинством стран Шенгенской зоны и занимается приемом документов и биометрии перед передачей их в консульства.

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