Обмен данными между пограничниками и налоговой: что именно будут проверять Сегодня 16:26

Информация о пересечении границы будет использоваться для трех главных целей

Государственная пограничная служба и Государственная налоговая служба подписали договор и протокол об информационном взаимодействии, предусматривающие автоматизированный электронный обмен данными между ведомствами. Такое взаимодействие будет осуществляться в пределах определенных законодательством полномочий и соответствовать требованиям законодательства.



Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии Укринформу.

Как будет работать обмен данными

По словам Демченко, Администрация ГПСУ будет предоставлять информацию ГНС в автоматизированном режиме с помощью программных средств интегрированной межведомственной информационно-коммуникационной системы. Участниками этой системы уже являются более 20 государственных структур.

Ранее обмен информацией между ГНС и ГПСУ осуществлялся путем официальной переписки, а запросы обрабатывались вручную. После необходимой технической настройки данные будут передаваться автоматически через защищенные информационные системы.

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Доступ к информации будет иметь только уполномоченные пользователи. Запрос будет формироваться и передаваться после проверки подлинности пользователя.

Также будут проверяться правовые и технические параметры запроса с использованием средств электронной идентификации, квалифицированной электронной подписи и комплекса мер по защите информации.

«Любые попытки манипуляций, которыми сейчас пытаются выдать это за незаконные действия или даже слежку за людьми, не соответствуют действительности», — подчеркнул Демченко.

Изменятся ли правила пересечения границы

Ассоциация налогоплательщиков отмечает , что запуск автоматизированного обмена данными не предусматривает введения дополнительных проверок или необходимости получать справки от ГНС непосредственно во время пересечения границы.

По данным ассоциации, наличие налогового долга не является основанием для запрета выезда за границу. Такое ограничение по-прежнему применимо исключительно по решению суда в порядке, определенном законодательством.

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В ассоциации также подчеркивают, что система не предусматривает постоянный мониторинг всех граждан. Запросы будут формироваться по конкретному лицу или транспортному средству при наличии законных оснований.

Каждый запрос должен быть подписан квалифицированной электронной подписью конкретного чиновника ГПС ​​с фиксацией времени. Действия пользователей системы также будут регистрироваться в электронных журналах аудита.

Для чего ДПС нужна информация о пересечении границы

Информация о пересечении границы будет использоваться для трех главных целей:

1. Выявление «директоров-иностранцев».

Данные пограничников помогут оперативно выявлять случаи, когда важные документы, финансовые отчеты или договоры предприятия подписывал руководитель, в этот момент фактически находившийся за границей. Если КЭП директора активировали в Украине, а сам он в это время находился в другой стране, такие операции компании мгновенно попадут под жесткую проверку на фиктивность.

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2. Определение налогового резидентства.

Налоговая будет мгновенно видеть, находился ли человек в Украине более 183 дней в течение года. Это главный критерий для точного контроля за доходами украинцев, которые долгое время живут за границей, а также для эффективного выявления схем уклонения от налогообложения.

3. Борьба с «серым» импортом.

ГНС будет сверять данные о регулярности пересечения границы гражданами и автомобилями. Это поможет отслеживать теневые коммерческие закупки, которые ввозяться под видом «личных вещей» без уплаты пошлины.

Что советуют налогоплательщикам

Ассоциация налогоплательщиков Украины рекомендует руководителям предприятий соблюдать правила электронного документооборота и не передавать другим лицам собственный КЭП.

Гражданам, которые длительное время находятся за границей, ассоциация советует вести учет дней пребывания в Украине и за ее пределами, чтобы при необходимости иметь возможность подтвердить свой статус налогового резидента.

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Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Государственная налоговая служба и Государственная пограничная служба Украины ввели автоматический обмен информацией о пересечении границы гражданами и транспортом. Ранее налоговая спрашивала данные через письма. Пограничникам приходилось вручную прорабатывать каждое письмо и готовить ответы.

Теперь процесс автоматизирован. Работник ДНС формирует запрос в электронной форме, а система автоматически создает ответ в считанные секунды без привлечения работников к ручной проработке.

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