ГНС проверила продавцов подержанных авто и начислила 55 млн грн штрафов Сегодня 06:25

Продавцы подержанных авто использовали схемы по НДС

В 2026 году Государственная налоговая служба провела почти 100 документальных проверок субъектов хозяйствования, занимающихся импортом и продажей подержанных автомобилей. По результатам проверок налоговики доначислили 1,2 млрд грн налоговых обязательств и снизили отрицательное значение налога на добавленную стоимость почти на 1 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

По результатам 230 фактических проверок ожидаемая сумма штрафных санкций составляет 55 млн. грн.

Налоговики обнаружили 17 случаев ведения хозяйственной деятельности без государственной регистрации. По этим фактам составлены протоколы об административных правонарушениях.

Схема с импортом подержанных авто

По результатам анализа секторов с риском тенизации, ГНС выявила значительное количество юридических лиц, которые в 2025—2026 годах импортировали подержанные автомобили и использовали схемы минимизации или избегания уплаты налогов.

Среди наиболее распространенных нарушений:

компании ввозили подержанные авто, но их дальнейшие продажи не отображали в налоговой отчетности. В результате не платили налоги. В то же время, они накапливали налоговый кредит за счет уплаченного НДС при импорте;

накопленный налоговый кредит использовался для его искусственного формирования другим предприятиям реального сектора экономики;



авто импортировали якобы физические лица. В дальнейшем эти транспортные средства перепродавались на территории Украины по заниженным ценам без уплаты налогов и государственной регистрации предпринимательской деятельности.



ГНС усиливает контроль за рынком подержанных авто

В Государственной налоговой службе отметили, что использование схем искусственного формирования налогового кредита за счет НДС, уплаченного при импорте подержанных автомобилей, находится под особым контролем ведомства.

Последующая продажа транспортных средств без государственной регистрации предпринимательской деятельности и надлежащей уплаты налогов может стать основанием для привлечения нарушителей к финансовой и административной ответственности.

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