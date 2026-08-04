Что сменит новая купюра 2000 грн — ответ банкира Сегодня 15:49

Что изменит новая банкнота в 2000 гривен

В Украине продолжаются дискуссии вокруг новой банкноты номиналом в 2000 гривен. После решения Национального банка в сети появились предположения, что это якобы свидетельствует о запуске «печатного станка» и неизбежном ускорении инфляции. В то же время банкир отмечает: появление нового номинала само по себе не означает увеличения количества денег в экономике, а имеет практические причины.

Об этом рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов в новом видео Finance.ua. Он объяснил, почему появление банкноты в 2000 гривен является закономерным этапом развития наличного обращения и какие аргументы приводит Национальный банк.

Почему банкнота 2000 гривен не является чем-то необычным

По словам Мамедова, новый номинал следует рассматривать не в отдельности, а в историческом контексте.

Во время денежной реформы 1996 крупнейшей купюрой были 100 гривен. При тогдашнем курсе это соответствовало примерно 57 долларам. Когда в 2019 году появилась банкнота в 1000 гривен, ее валютный эквивалент составил около 40 долларов.

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Новая купюра номиналом 2000 гривен при условном курсе 45 грн за доллар равна чуть более 44 долларов. То есть наибольший номинал гривни фактически остается в привычном историческом диапазоне — около 40−60 долларов.

Кроме того, новая банкнота логически продлевает действующий ряд номиналов: 100, 200, 500, 1000 и теперь 2000 гривен.

Может ли новая купюра ускорить инфляцию

Одним из самых распространенных мифов после оглашения новой банкноты стало предположение, что Национальный банк якобы начал массово печатать деньги.

Впрочем, как объясняет банкир, появление нового достоинства не означает увеличения денежной массы.

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Одна банкнота в 2000 гривен имеет такую ​​же стоимость, как две купюры по 1000 гривен. Также десять банкнот по 100 гривен можно заменить одной купюрой в 1000 гривен, и общая сумма денег при этом не изменится.

Инфляция возникает тогда, когда количество денег в экономике растет быстрее объема товаров и услуг. Сам номинал, напечатанный на банкноте, не создает дополнительных денег, поэтому прямая связь между появлением купюры в 2000 гривен и ростом цен ложна, говорит банкир.

Зачем НБУ вводит банкноту в 2000 гривен

По словам Мамедова, Национальный банк объясняет появление нового номинала несколькими практическими причинами.

За последние семь лет средняя заработная плата в Украине выросла примерно в три раза, а уровень цен почти вдвое. В то же время объем наличных денег в обращении увеличился более чем вдвое — с почти 390 млрд гривен в 2019 году до более 970 млрд гривен по состоянию на 1 июля 2026 года.

Также более 55% всех наличных по сумме сегодня приходится именно на банкноты номиналом 1000 гривен. По мнению банкира, это свидетельствует, что действующий номинал уже почти исчерпал свои возможности.

Отдельным преимуществом новой купюры является экономия затрат на обслуживание наличных денег. Меньшее количество банкнот означает дешевле изготовление, транспортировку, инкассацию, хранение и загрузку банкоматов. Это позволяет сделать наличное обращение более эффективным без увеличения количества денег в экономике.

Больше о причинах появления новой банкноты в 2000 гривен смотрите в видео по ссылке:

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