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Міненерго: рф змінила ціль і намагається знищити водопостачання в Україні

Енергетика
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Міненерго: рф змінила ціль і намагається знищити водопостачання в Україні
Міненерго: рф змінила ціль і намагається знищити водопостачання в Україні
Російські війська змінили тактику і тепер цілеспрямовано атакують українські об’єкти водопостачання та каналізації.
Про це заявив міністр енергетики України Денис Шмигаль.
За його словами, минулої зими ворог зосереджувався на енергосистемі та опаленні, однак навіть за умов відсутності електроенергії суспільство могло функціонувати за наявності газу та води. Натомість відсутність базових санітарних умов створює значно критичнішу загрозу.
«Без води та каналізації прожити більше трьох днів вкрай складно», — наголосив Шмигаль.
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Шмигаль зазначив, що Україна розраховує на суттєвий перелом у війні вже найближчими місяцями завдяки системним ударам по російських нафтопереробних заводах (НПЗ) та посиленню міжнародного санкційного тиску. У Кабміні сподіваються, що ці чинники змусять Кремль зупинити бойові дії вже цієї осені.
«Це як 12-й раунд, і кожен боксер сподівається, що його суперник впаде першим», — заявив він, описуючи поточний етап протистояння.
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Раніше представниця ЄС Кая Каллас сказала, що наступна зима для України знову може стати складною, оскільки росія, імовірно, завдаватиме повітряних ударів по об’єктам енергетичної інфраструктури України. Європейський Союз вже готується допомагати Україні.
За матеріалами:
Finance.ua
Енергетика
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