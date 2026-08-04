НБУ заявив, що не вимагав друкувати персональні дані у квитанціях Сьогодні 12:03 — Фінтех і Картки

Національний банк перевірить Укрпошту

Національний банк не вимагає зазначення податкового номера і повного номера платіжної картки на квитанціях під час оплати житлово-комунальних послуг.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Як сказано в повідомленні, останніми днями АТ «Укрпошта» поширює інформацію про нібито нові вимоги Національного банку щодо обов’язкового зазначення на квитанціях за оплату житлово-комунальних послуг персональних даних платника, зокрема податкового номера та повного номера платіжної картки.

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Такі твердження не відповідають змісту чинних нормативно-правових актів Національного банку та викривляють установлені ним вимоги.

«У зв’язку з публічними заявами АТ „Укрпошта“ Національний банк перевірить практику оформлення документів за платіжними операціями цим надавачем платіжних послуг на предмет її відповідності вимогам законодавства та нормативно-правових актів Національного банку щодо захисту прав споживачів платіжних послуг», — повідомив регулятор.

Офіційне спростування інформації

Чи запровадив НБУ нові вимоги щодо персональних даних

Ні.

Базові вимоги до оформлення платіжних документів діють із 2022 року — після набрання чинності Законом України «Про платіжні послуги» та Інструкцією № 163.

Водночас зміни до Інструкції № 163, які набрали чинності в березні 2026 року, не посилили, а навпаки, спростили порядок оформлення документів під час оплати житлово-комунальних послуг.

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Зокрема, під час безготівкової оплати житлово-комунальних послуг не потрібно зазначати ПІБ та реєстраційний номер облікової картки платника податків ані в платіжній інструкції, ані в документі, що підтверджує виконання платіжної операції.

Під час готівкового платежу відповідно до Інструкції № 103, яка діє з 2018 року, зазначаються лише прізвище, ім’я та по батькові платника.

Отже, твердження про те, що Національний банк нібито запровадив нові вимоги щодо зазначення персональних даних під час оплати житлово-комунальних послуг, не відповідає дійсності.

Чи встановлено для «Укрпошти» окремі вимоги

Ні.

Вимоги Національного банку є однаковими для всіх надавачів платіжних послуг — як банків, так і небанківських установ.

Нормативно-правові акти НБУ не містять окремих або спеціальних вимог саме для АТ «Укрпошта».

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Усі учасники ринку отримали однаковий шестимісячний перехідний період для приведення своїх процесів у відповідність до оновленого регулювання.

Тому твердження про «особливі вимоги» саме до «Укрпошти» також не відповідає дійсності.

Чи зобов’язує Національний банк друкувати паперові квитанції

Ні.

Чинне законодавство не встановлює обов’язку видавати саме паперову квитанцію.

Документ, що підтверджує виконання платіжної операції, може бути наданий клієнту як у паперовій, так і в електронній формі.

Метою такого документа є захист прав споживача та можливість підтвердити здійснення платежу в разі виникнення спірної ситуації.

Які персональні дані повинні міститися у квитанції

Насамперед потрібно розмежовувати платіжну інструкцію, яка використовується для здійснення переказу коштів, та документ, що підтверджує виконання платіжної операції (квитанцію). Це різні документи, які мають різне призначення.

Під час оплати житлово-комунальних послуг:

у разі готівкового платежу квитанція містить лише ПІБ платника;

у разі безготівкового платежу персональні дані платника не є обов’язковими реквізитами квитанції.

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Саме тому твердження про обов’язкове зазначення на квитанції під час безготівкової оплати житлово-комунальних послуг ПІБ та податкового номера не відповідає вимогам чинного регулювання.

Чи потрібно друкувати повний номер платіжної картки

Ні.

У разі здійснення клієнтом оплати за житлово-комунальні послуги платіжною карткою надавач платіжних послуг діє як еквайр та керується вимогами Положення № 164.

Відповідно до цього Положення номер платіжної картки може зазначатися у маскованому вигляді (тобто частина цифр прихована за символами).

Тому твердження про те, що Національний банк нібито зобов’язав друкувати повний номер платіжної картки на друкованій квитанції при сплаті послуг за житлово-комунальні послуги не відповідає змісту нормативно-правових актів Національного банку.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що з 1 серпня на паперових квитанціях Укрпошти під час оплати комунальних послуг, отримання відправлень із післяплатою та проведення інших платіжних операцій друкуватимуть додаткові персональні дані — реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Водночас Укрпошта повідомила, що звернулася до Національного банку України, Кабінету Міністрів України, Офісу Президента, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з пропозицією переглянути цей підхід і залишати на паперових квитанціях (платіжних дорученнях) лише мінімально необхідну інформацію для надання платіжної послуги.

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