За 10 років роботи Смілянського в «Укрпошті»: які збитки та прибутки компанії

Але після початку повномасштабного вторгнення «Укрпошта знову стала показувати збиток — на загальну суму 2,5 млрд гривень, найбільший у 2022 році — 1,25 млрд.
Варто відмітити, що всі зазначені вісім років валовий фінансовий результат «Укрпошти» (валовий дохід від реалізації мінус собівартість товарів та послуг) був позитивним. Загалом за весь період валовий прибуток склав 9,5 млрд гривень.
Раніше Finance.ua писав, що в «Укрпошті» зробили офіційну заяву щодо звільнення Смілянського.
Ігор Смілянський продовжує виконувати обов’язки генерального директора «Укрпошти» в повному обсязі.
«Офіційно повідомляємо, що генеральний директор АТ „Укрпошта“ Ігор Смілянський продовжує виконувати свої обов’язки в повному обсязі відповідно до чинного законодавства», — йдеться в повідомленні.
Раніше
Генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський прокоментував рішення Національного банку України, визнати його таким, що не відповідає вимогам щодо професійної придатності для керівника надавача фінансових платіжних послуг.