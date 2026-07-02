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За 10 років роботи Смілянського в «Укрпошті»: які збитки та прибутки компанії

Фондовий ринок
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За 10 років роботи Смілянського в «Укрпошті»: які збитки та прибутки компанії
За 10 років роботи Смілянського в «Укрпошті»: які збитки та прибутки компанії
В 2016—2025 роках «Укрпошта» зазнала збитків (чистий фінансовий результат після оподаткування) на суму 2,768 млрд гривень.
Про це йдеться в фінансових результатах компанії, що оприлюднені на її офіційному сайті.
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За 10 років керівництва Укрпоштою Ігорем Смілянським компанія отримала 0,75 млрд прибутку, та понад 3,5 млрд збитків.
За таку роботу Смілянський отримує 11,7 млн гривень на рік, тобто за 9 років це 105 млн гривень.
За 10 років роботи Смілянського в «Укрпошті»: які збитки та прибутки компанії
Кожен з 2016−2018 років був для «Укрпошти» збитковим — в цілому за цей період компанія спрацювала на від’ємний результат 846,741 млн гривень.
Наступне триріччя — 2019−2021 роки були прибутковими. Сумарний чистий прибуток після оподаткування — 753,862 млн гривень.
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Але після початку повномасштабного вторгнення «Укрпошта знову стала показувати збиток — на загальну суму 2,5 млрд гривень, найбільший у 2022 році — 1,25 млрд.
Варто відмітити, що всі зазначені вісім років валовий фінансовий результат «Укрпошти» (валовий дохід від реалізації мінус собівартість товарів та послуг) був позитивним. Загалом за весь період валовий прибуток склав 9,5 млрд гривень.
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Раніше Finance.ua писав, що в «Укрпошті» зробили офіційну заяву щодо звільнення Смілянського. Ігор Смілянський продовжує виконувати обов’язки генерального директора «Укрпошти» в повному обсязі.
«Офіційно повідомляємо, що генеральний директор АТ „Укрпошта“ Ігор Смілянський продовжує виконувати свої обов’язки в повному обсязі відповідно до чинного законодавства», — йдеться в повідомленні.
Раніше Генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський прокоментував рішення Національного банку України, визнати його таким, що не відповідає вимогам щодо професійної придатності для керівника надавача фінансових платіжних послуг.
За матеріалами:
Українські Новини
Укрпошта
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