НБУ вважає, що фінансовий напрямок Укрпошти варто передати окремій компанії

Фінансовий напрям діяльності «Укрпошти» доцільно передати окремій юридичній особі, яка зможе звернутися до Національного банку України за отриманням відповідної ліцензії.
Таку думку висловив заступник голови НБУ Дмитро Олійник, передає «Інтерфакс-Україна».
За його словами, Нацбанк готовий консультувати Міністерство розвитку громад та територій щодо структури такого бізнесу.
«Ця компанія, за моїми відчуттями, на горизонті дев’яти місяців може дійсно отримати ліцензію з фінансової інклюзії, якщо буде діяти в межах законодавства», — зазначив Олійник.
У НБУ заявили, що «Укрпошта» не подавала повного пакета документів
Водночас у НБУ наголосили, що регулятор не ухвалював і не міг ухвалювати жодних рішень щодо видачі або відмови у видачі банківської ліцензії «Укрпошті», оскільки компанія жодного разу не подавала повного офіційного пакета документів, необхідного для розгляду такого питання.
У Нацбанку також категорично заперечили будь-які твердження про особистий характер рішення щодо генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського.
Рішення стало результатом кількарічного нагляду, перевірок, співбесід із членами наглядової ради та консультацій із профільним міністерством, заявили в НБУ.
Які порушення зафіксував регулятор
Перша виїзна перевірка «Укрпошти» у сфері фінансового моніторингу була проведена у 2023 році. За її результатами компанія мала виконати план заходів, однак регулятор надалі фіксував недотримання встановлених строків і неналежне виконання передбачених заходів.
Планова перевірка зафіксувала порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу в частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
Матеріали перевірки було передано правоохоронним органам відповідно до вимог законодавства.
Згодом до порушень у сфері фінансового моніторингу додалися порушення вимог до корпоративного управління, внутрішнього контролю та управління ризиками, зафіксовані наприкінці 2025-го — на початку 2026 року. Ці порушення разом із результатами подальшого нагляду та співбесіди стали одним з елементів кваліфікаційного оцінювання Смілянського.
Можливе оскарження рішення щодо Смілянського не має зупиняти його виконання.
«На нашу думку, рішення не може бути зупинене. Очевидно, він має право захистити себе, і ми так само будемо це рішення захищати», — додав Олійник.
Що відомо про рішення НБУ щодо Смілянського
23 червня Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків ухвалив рішення про невідповідність Ігоря Смілянського вимогам щодо професійної придатності, встановленим для керівника надавача фінансових платіжних послуг.
Згідно з рішенням, АТ «Укрпошта» має протягом п’яти робочих днів відсторонити Смілянського від виконання обов’язків генерального директора, а протягом двох місяців призначити нового керівника.
У відповідь Ігор Смілянський заявив, що вважає рішення НБУ необґрунтованим і пов’язує його з особистим конфліктом. Також він повідомив про намір оскаржувати дії регулятора в українських та міжнародних судах через, за його словами, завдання шкоди репутації.