НБУ оштрафував Укрпошту на 2,5 млн грн Сьогодні 08:33 — Фондовий ринок

Укрпошта отримала штраф і письмове застереження від НБУ

Національний банк України застосував до АТ «Укрпошта» заходи впливу у вигляді штрафу та письмового застереження за порушення вимог законодавства у сфері платіжних послуг і захисту прав споживачів.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Порушення виявили під час перевірки

Підставою для застосування заходів впливу стали результати планової перевірки АТ «Укрпошта», яку Департамент інспектування НБУ проводив у листопаді 2025 року — січні 2026 року.

За результатами перевірки регулятор виявив порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, а також законодавства про захист прав споживачів під час надання платіжних послуг.

За що наклали штраф

Штраф у розмірі 2 544,9 тис. грн застосовано за порушення вимог:

Закону України «Про платіжні послуги»;

Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні;

Правил зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг;

Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів.

Рішення набирає чинності з дня доведення його до відома АТ «Укрпошта».

Компанія повинна сплатити штраф протягом 14 календарних днів із моменту отримання відповідного рішення Комітету з нагляду.

За що винесли письмове застереження

Окремо НБУ застосував до Укрпошти письмове застереження через порушення вимог законодавства та нормативно-правових актів регулятора.

Зокрема, йдеться про порушення вимог:

Закону України «Про платіжні послуги»;

Положення про вимоги до регулятивного капіталу небанківських надавачів платіжних послуг;

Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду;

Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України;

Положення про встановлення пруденційних нормативів, що є обов’язковими для дотримання небанківськими надавачами платіжних послуг, та визначення методики їх розрахунку;

Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг;

Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг;

Положення про вимоги до системи управління надавача фінансових платіжних послуг.

Які вимоги висунув регулятор

Відповідно до рішення НБУ, АТ «Укрпошта» має усунути виявлені порушення та вжити заходів для недопущення аналогічних випадків у подальшій діяльності.

Виконати ці вимоги компанія повинна до 30 вересня 2026 року.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Національний банк України ухвалив рішення про невідповідність генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського вимогам щодо професійної придатності, встановленим для керівника надавача фінансових платіжних послуг.

Після ухвалення рішення АТ «Укрпошта» має привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства та нормативно-правових актів НБУ.

Зокрема, протягом п’яти робочих днів уповноважений орган компанії повинен відсторонити Ігоря Смілянського від керівництва АТ «Укрпошта».

Надалі протягом двох місяців компанія має призначити нового керівника, який відповідатиме встановленим вимогам щодо професійної придатності.

Коментуючи рішення НБУ, Смілянський заявив , що не вважає його обґрунтованим і пов’язує його з особистим конфліктом із керівництвом Національного банку.

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