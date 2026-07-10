Прибуток Укрпошти за пів року перевищив 120 млн грн Сьогодні 15:33

Показник EBITDA компанії становив 293 млн грн, що майже у шість разів перевищило заплановані показники

АТ «Укрпошта» завершило перше півріччя 2026 року з прибутком у розмірі 122 млн грн. Показник EBITDA компанії становив 293 млн грн, що майже у шість разів перевищило заплановані показники.

Про це повідомила пресслужба компанії.

У компанії зазначають, що фінансовий результат став наслідком системної трансформації, яку «Укрпошта» проводить протягом останніх років, а також зростання довіри клієнтів до її сервісів.

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«EBITDA компанії в сумі 293 мільйона гривень свідчить про зростання операційної ефективності та підтверджує її здатність продовжувати реалізацію довгострокових інвестиційних проєктів і програм модернізації навіть в умовах повномасштабної війни», — сказано в повідомленні.

Компанія автоматизувала сортування та наростила міжнародну доставку

«Попри втрати сотень автівок, щоденні пошкодження відділень та сортувальних центрів, компанія повністю автоматизувала процеси сортування, забезпечила 98,02% своєчасної доставки (за підсумками травня) та розвинула міжнародний напрям, який сьогодні займає понад 50% українського ринку міжнародної доставки», — сказано в повідомленні.

У червні 2026 року обсяги посилок зросли на 12−17% рік до року залежно від сегмента бізнесу.

В Укрпошти з’явились поштомати, оновлений мобільний застосунок, можливість дистанційно керувати відправленнями, і при цьому тарифи залишаються доступними, щоб підтримати громадян та бізнеси.

Що відомо про рішення НБУ щодо звільнення Смілянського

23 червня Національний банк України ухвалив рішення про невідповідність генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського вимогам щодо професійної придатності, встановленим для керівника надавача фінансових платіжних послуг.

«Укрпошта» має привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства та нормативно-правових актів НБУ. Зокрема, протягом п’яти робочих днів уповноважений орган компанії повинен відсторонити Ігоря Смілянського від керівництва АТ «Укрпошта». Надалі протягом двох місяців компанія має призначити нового керівника, який відповідатиме встановленим вимогам щодо професійної придатності.

Водночас Ігор Смілянський продовжує займати посаду гендиректора «Укрпошти» попри вимогу Національного банку його звільнити протягом 5 днів.

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