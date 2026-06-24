Что делать, если потеряли документы об образовании (алгоритм)
Алгоритм действий
- Следует обратиться в заведение, которое выдало документ об общем среднем образовании, с заявлением об изготовлении дубликата. Вы можете обратиться лично или через вашего законного представителя — родителей или опекуна.
- Если документ выдало заведение, которое находится на временно оккупированных территориях или территории боевых действий, с заявлением о получении дубликата можно обратиться в любое учреждение общего среднего образования соответствующей степени по месту фактического проживания.
- МОН обращает внимание: если отсутствует справка о результатах годового оценивания учебных достижений, учебное заведение проводит оценивание знаний выпускника в соответствии с Порядком учета и выдачи документов об общем среднем образовании государственного образца лицам, получившим общее среднее образование в учебных заведениях на временно оккупированной территории Украины в 2014 году. 2014 № 570.
- Просим обратить внимание, что для поступления необходимо наличие реквизитов документа в реестре документов об образовании, а не дубликат. Поэтому, если информация о реквизитах документа вам известна (отображается в Дії), рекомендуем запрашивать восстановление документа уже после зачисления на обучение. Иначе запись об утраченном документе в реестре может быть отменена, а новая еще не сформирована. В таком случае поступление не состоится. Однако, если потерян документ о ПЗСО, выданный до 2000 года, то без получения дубликата поступление станет невозможным.
- Если вы знаете серию и номер документа о среднем образовании, можете оформить электронный запрос и получить информацию из Реестра документов об образовании Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО) (в форме выписки с квалифицированной электронной подписью и печатью технического администратора ЕГЭБО).
После подачи запроса можно получить:
- информацию с отображением на экране — наименование, серию и номер, дату выдачи документа, ФИО выпускника, название и год окончания учебного заведения
и т. д.(показывается сразу);
- выписку с наложенным КЭП (отправляется по электронному адресу в течение трех рабочих дней).
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