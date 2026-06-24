Что делать, если потеряли документы об образовании (алгоритм) Сегодня 20:00 — Личные финансы

Что делать, если потеряли документы об образовании (алгоритм)

Поступление в профессиональные и профессиональные колледжи начнется уже на следующей неделе, в вузы — с 1 июля. Самое время проверить, готовы ли все необходимые документы для поступления.

Об этом сообщает МОН.

Алгоритм действий

Если вы потеряли документ, но планируете поступать в 2026 году и вам нужен дубликат, просим действовать по следующему алгоритму:

Следует обратиться в заведение, которое выдало документ об общем среднем образовании, с заявлением об изготовлении дубликата. Вы можете обратиться лично или через вашего законного представителя — родителей или опекуна. Если документ выдало заведение, которое находится на временно оккупированных территориях или территории боевых действий, с заявлением о получении дубликата можно обратиться в любое учреждение общего среднего образования соответствующей степени по месту фактического проживания. МОН обращает внимание: если отсутствует справка о результатах годового оценивания учебных достижений, учебное заведение проводит оценивание знаний выпускника в соответствии с Порядком учета и выдачи документов об общем среднем образовании государственного образца лицам, получившим общее среднее образование в учебных заведениях на временно оккупированной территории Украины в 2014 году. 2014 № 570. Просим обратить внимание, что для поступления необходимо наличие реквизитов документа в реестре документов об образовании, а не дубликат. Поэтому, если информация о реквизитах документа вам известна (отображается в Дії), рекомендуем запрашивать восстановление документа уже после зачисления на обучение. Иначе запись об утраченном документе в реестре может быть отменена, а новая еще не сформирована. В таком случае поступление не состоится. Однако, если потерян документ о ПЗСО, выданный до 2000 года, то без получения дубликата поступление станет невозможным. Если вы знаете серию и номер документа о среднем образовании, можете оформить электронный запрос и получить информацию из Реестра документов об образовании Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО) (в форме выписки с квалифицированной электронной подписью и печатью технического администратора ЕГЭБО).

Для этого необходимо указать данные документа об образовании и персональные данные владельца документа.

После подачи запроса можно получить:

информацию с отображением на экране — наименование, серию и номер, дату выдачи документа, ФИО выпускника, название и год окончания учебного заведения и т. д. (показывается сразу);

(показывается сразу); выписку с наложенным КЭП (отправляется по электронному адресу в течение трех рабочих дней).

ГП «Инфоресурс» является техническим администратором Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО). В этой базе можно получить информацию об образовательных документах, но не дубликаты документов.

Если вы не знаете серию и номер своего документа о среднем образовании, можете обратиться в ГП «Инфоресурс» для получения данных.

Нужно подать заявление и копию паспорта (до 14 лет — свидетельства о рождении), удостоверенное лично (надпись о удостоверении должна содержать слова «Согласно оригиналу», ФИО лица, подпись и дату удостоверения).

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Подать заявление можно в бумажной или электронной форме с применением квалифицированной или усовершенствованной электронной подписи. Заявление подает владелец документа или его законный представитель.

Также при наличии КЭП (в частности Дія. Підпис) можно воспользоваться сервисом « Информация о физическом лице, содержащемся в ЕГЭБО «и получить нужные данные. Такая информация отобразится, если в ЕГЭБО создана ваша карта физического лица с внесенным РНУКНП (идентификационный код).

Подробные инструкции, формы заявлений и адреса для отправки документов ищите по ссылке

Ответ на запрос предоставляется в течение 30 календарных дней со дня поступления.

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