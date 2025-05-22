Еврокомиссия приняла переходные меры на замену «торговому безвизу» с Украиной с 6 июня — Finance.ua

Еврокомиссия приняла переходные меры на замену «торговому безвизу» с Украиной с 6 июня Сегодня 18:10

Еврокомиссия приняла переходные меры на замену «торговому безвизу» с Украиной с 6 июня

Европейская комиссия 22 мая приняла перечень переходных мер по украинскому экспорту в ЕС, которые вступят в силу с 6 июня 2025 года после того, как завершится срок действия автономных торговых мер для Украины, известных как «торговый безвиз».

Об этом во время общения со СМИ в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари.

Спикер Еврокомиссии заявил, что приняты переходные меры, которые вступят в силу 6 июня на смену «торговому безвизу» с Украиной.

«Действительно, недавно я получил информацию, что соответствующий имплементационный акт был принят в соответствующем комитете, а значит, он вступит в силу. Сейчас мы ожидаем, что это произойдет 6 июня», — заявил Уйвари, отвечая на вопросы журналистов.

Он напомнил, что с 2022 года ЕС ввел для Украины автономные торговые меры, которые предоставили Украине льготные условия для экспорта в Европейский Союз.

«Теперь мы не ищем ежегодного продолжения этих мер, мы ищем долгосрочное решение. Именно поэтому — сосредотачиваемся на УВЗОТ, углубленном и всеобъемлющем соглашении о свободной торговле, которое существует между Европейским Союзом и Украиной с 2016 года. Сейчас продолжаются переговоры о ее пересмотре, модернизации и актуализации. Это наш долгосрочный фокус», — рассказал спикер Еврокомиссии.

«Но как ответственное учреждение, мы также должны быть готовы к возможным переходным мерам, которые недавно были утверждены в соответствующем комитете», — добавил он.

Європейська правда По материалам:

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