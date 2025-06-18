Европарламент продлил «транспортный безвиз» для Украины — Finance.ua

Европарламент продлил «транспортный безвиз» для Украины Сегодня 16:10

Европарламент продлил «транспортный безвиз» для Украины

Европарламент одобрил продление «транспортного безвиза» для Украины до конца 2025 года. Срок действия соглашения должен был завершиться в июне 2024 года.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

ЕС поддержал продление соглашения 488 голосами поддержки против 137. Еще 34 евродепутата «воздержались».

Таким образом, соглашение пролонгировано уже в четвертый раз. Украинские перевозчики и в дальнейшем не будут нуждаться в специальных разрешениях.

На сайте Европарламента отмечают, что заключенное в июне 2022 года соглашение облегчило транспортировку в Украину жизненно важных товаров, в частности топлива и гуманитарной помощи. Это также позволило экспортировать украинские товары, такие как зерно, руда и сталь, в ЕС и за его пределы.

Новые правила

Чтобы решить ряд проблем, связанных с внедрением, обновленное соглашение требует от водителей иметь при себе документы, разрешающие международные перевозки.

Они также должны иметь наклейку на лобовом стекле, подтверждающую, что их автомобильная транспортная деятельность подпадает под действие соглашения.

Как говорят в Европарламенте, этот пункт позволяет приостановить действие соглашения в определенном географическом районе в случае существенных сбоев на местном рынке автомобильных перевозок.

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