Европарламент продлил «транспортный безвиз» для Украины — Finance.ua
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Европарламент продлил «транспортный безвиз» для Украины

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Европарламент продлил «транспортный безвиз» для Украины
Европарламент продлил «транспортный безвиз» для Украины
Европарламент одобрил продление «транспортного безвиза» для Украины до конца 2025 года. Срок действия соглашения должен был завершиться в июне 2024 года.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
ЕС поддержал продление соглашения 488 голосами поддержки против 137. Еще 34 евродепутата «воздержались».
Таким образом, соглашение пролонгировано уже в четвертый раз. Украинские перевозчики и в дальнейшем не будут нуждаться в специальных разрешениях.
На сайте Европарламента отмечают, что заключенное в июне 2022 года соглашение облегчило транспортировку в Украину жизненно важных товаров, в частности топлива и гуманитарной помощи. Это также позволило экспортировать украинские товары, такие как зерно, руда и сталь, в ЕС и за его пределы.

Новые правила

Чтобы решить ряд проблем, связанных с внедрением, обновленное соглашение требует от водителей иметь при себе документы, разрешающие международные перевозки.
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Они также должны иметь наклейку на лобовом стекле, подтверждающую, что их автомобильная транспортная деятельность подпадает под действие соглашения.
Как говорят в Европарламенте, этот пункт позволяет приостановить действие соглашения в определенном географическом районе в случае существенных сбоев на местном рынке автомобильных перевозок.
По материалам:
Finance.ua
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