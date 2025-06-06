Украина и Норвегия продлили «транспортный безвиз» до конца года — Finance.ua
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Украина и Норвегия продлили «транспортный безвиз» до конца года

Казна и Политика
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Украина и Норвегия продлили «транспортный безвиз» до конца года
Украина и Норвегия продлили «транспортный безвиз» до конца года
Украина и Норвегия договорились о продлении соглашения по либерализации грузовых перевозок между странами до конца 2025 года.
Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий.
«Либерализация грузовых перевозок между Украиной и Норвегией официально продлена до 31 декабря 2025 года. Договоренность была достигнута 5 июня на заседании смешанной комиссии между Министерством развития общин и территорий Украины и Министерством транспорта Норвегии», — говорится в сообщении.
Перевозка грузов между странами, а также транзит остаются возможными без специальных разрешений, если грузовик соответствует стандарту Евро-5 или выше.
Договоренность также предусматривает возможность автоматического продления этой либерализации после 2025 года.
Водитель, желающий воспользоваться условиями «транспортного безвиза», должен иметь при себе сертификат экологического класса транспортного средства.
Украина и Норвегия впервые ввели «транспортный безвиз» в августе 2023 года.
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Решение о его продлении стало результатом переговоров, состоявшихся в мае во время Международного транспортного форума в Лейпциге, с участием заместителя министра развития общин и территорий Украины Сергея Деркача и государственного секретаря Министерства транспорта Норвегии Абель Сесили Книбе.
На сегодня у Украины есть либерализованные условия грузовых перевозок уже с 35 странами, включая ЕС.
По материалам:
Finance.ua
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