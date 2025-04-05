Норвегия увеличивает помощь Украине на $4,6 млрд — Finance.ua
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Норвегия увеличивает помощь Украине на $4,6 млрд

Казна и Политика
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Норвегия увеличивает помощь Украине на $4,6 млрд
Норвегия увеличивает помощь Украине на $4,6 млрд
Правительство Норвегии приняло решение о выделении дополнительных 50 млрд норвежских крон ($4,6 млрд) в помощь Украине в 2025 году, повысив общую сумму годового финансирования до 85 млрд крон ($7,8 млрд).
Об этом пишет NRK со ссылкой на заявление министра финансов Норвегии Йенса Столтенберга.
Столтенберг отметил, что новый пакет поддержки в размере 50 млрд крон прилагается к ранее утвержденным 35 млрд.
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Таким образом, общий объем помощи Украине от Норвегии в этом году составит 85 млрд норвежских крон.
«Мы утроим нашу военную поддержку», заявил министр. Он добавил, что эти средства будут направлены на расходы за пределами страны, что позволит избежать дополнительного давления на экономику Норвегии.
По материалам:
Forbes.ua
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