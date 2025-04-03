Дания объявила о новом пакете помощи Украине на сумму 6,7 миллиарда крон — Finance.ua

Дания объявила о новом пакете помощи Украине на сумму 6,7 миллиарда крон Сегодня 18:30 — Казна и Политика

Дания объявила о новом пакете помощи Украине на сумму 6,7 миллиарда крон

Правительство Дании провело консультации с Комитетом по внешней политике относительно 25-го пакета помощи Украине на 6,7 млрд датских крон (почти 970 млн долларов).

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Дании.

Новый, 25-й по счету пакет, обеспечивает военную поддержку Украины в течение 2025−2027 годов и финансируется за счет средств Украинского фонда.

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Ключевые элементы пакета — противовоздушная оборона, артиллерия и финансовая поддержка военно-воздушных сил Украины.

«Ситуация относительно безопасности быстро меняется. Поэтому очень важно, чтобы Дания продолжала свою масштабную поддержку Украины. 25-м пакетом помощи мы подчеркиваем нашу поддержку Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

В свою очередь министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен отметил, что новый пакет «усилит боевую мощь Украины».

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«Безопасность Украины имеет решающее значение для будущего всей Европы. Я надеюсь, что наша помощь вдохновит других союзников оказать еще большую поддержку», — подчеркнул он.

В частности, в 2025−27 годах будет выделено 1,4 млрд датских крон для передачи средств артиллерии и боеприпасов. Кроме того, средства будут выделены на противовоздушную оборону, коалицию беспилотников и ІТ-коалицию.

Также будут выделены средства для увеличения вкладов в украинскую оборонную промышленность, учитывая положительный опыт «датской модели».

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Датское финансирование в течение нескольких лет также поддержит текущие усилия, направленные на поощрение союзников вносить вклады через эту модель.

«Датсская модель» показала, что в Украине есть потенциал для производства и поставок оборудования для украинской борьбы за свободу. Дания должна продолжать инвестировать в это, и я надеюсь, что другие страны будут еще больше следовать нашему примеру", — заявил Поульсен.

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Європейська правда По материалам:

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