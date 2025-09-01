Дефицит текущего счета платежного баланса в июле расширился — Finance.ua
Дефицит текущего счета платежного баланса в июле расширился

Казна и Политика
Как свидетельствуют данные НБУ, дефицит текущего счета платежного баланса расширился до 4,1 млрд долларов (по сравнению с дефицитом 2,5 млрд долларов в июле 2024 года) за счет существенного увеличения импорта товаров и роста выплат по инвестиционным доходам.
Без учета реинвестированных доходов и грантов от международных партнеров дефицит составил 4,0 млрд долларов (в июле 2024 года — 2,3 млрд долларов).
За январь — июль 2025 года дефицит текущего счета составил 19,1 млрд долларов (за январь — июль 2024 года — 12,9 млрд долларов).
Без учета реинвестированных доходов и грантов от международных партнеров дефицит составил 23,6 млрд долларов (за семь месяцев 2024 года — 11,6 млрд долларов).
Экспорт товаров увеличился на 3,1% (в июне 2025 г. на 4,2%), импорт товаров вырос на 19,9% (в июне 2025 г. — на 26,6%).
По сравнению с предыдущим месяцем, экспорт и импорт товаров увеличились на 5,7% и 3,2% соответственно.
Объемы экспорта товаров составили 3,1 млрд долларов.
Объемы импорта товаров составили 7,6 млрд долларов.
Весь рост был обеспечен увеличением неэнергетического импорта на 25,4% (по сравнению с июнем — на 6,6%), в первую очередь продукции машиностроения — в 1,5 раза (по сравнению с июнем — на 2,7%).
В июле 2025 года в номинальном измерении импорт вырос из всех регионов мира, больше всего — из Азии (на 819 млн долларов, или 40,6%; доля увеличилась с 32% до 37,6%) и ЕС (на 437 млн ​​долларов, или 15,3%, доля снизилась с 45,6%).
Также возрос импорт в страны Америки (на 77 млн ​​долларов, или на 19,1%; удельный вес на уровне прошлого года — 6,4%) и Африку (на 19 млн долларов, или 22,9%; доля увеличилась с 1,3% до 1,4%).
Импорт из стран СНГ был на уровне июля 2024 года (доля уменьшилась с 1% до 0,8%).
Платежный баланс в июле сведен с дефицитом в 2,4 млрд долларов (в июле 2024 года дефицит составил 2,9 млрд долларов).
Чистые привлечения от Международного валютного фонда составили 513 млн долларов (в июле 2024 года 2,2 млрд долларов).
