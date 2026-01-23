Зберігання пального для генераторів: коли потрібна декларація і дозволи Сьогодні 07:02

Без отримання ліцензії чи будь-яких дозвільних документів дозволено зберігати до 2 000 літрів пального для заправлення генератора

На фоні відключень світла бізнес масово використовує генератори, що потребує зберігання запасів пального. Водночас законодавство передбачає окремі вимоги: при перевищенні встановлених обсягів виникає обов’язок подати декларацію.

Зберігання без дозволів і ліцензій

Держава спростила вимоги на період воєнного стану. Без отримання ліцензії чи будь-яких дозвільних документів дозволено зберігати до 2 000 літрів пального для заправлення електрогенератора на кожному об’єкті.

У межах цього ліміту:

ліцензія не потрібна;

декларація не подається;

адміністративні послуги не застосовуються.

Якщо обсяг перевищує 2 000 літрів

У разі зберігання понад 2 000 літрів пального суб’єкт господарювання зобов’язаний подати декларацію про зберігання пального.

Декларація:

подається безоплатно;

складається у довільній формі;

може бути подана в паперовому або електронному вигляді;

подається до територіального органу податкової служби.

Право на зберігання пального виникає з моменту подання декларації — без очікування будь-яких погоджень чи рішень.

Які дані обов’язково зазначити в декларації

У документі необхідно вказати:

Інформацію про суб’єкта господарювання: назва компанії або ПІБ підприємця, код ЄДРПОУ або РНОКПП, місцезнаходження. Технічні характеристики: загальна місткість резервуарів та ємностей для зберігання пального. Фактичну адресу розміщення резервуарів або ємностей.

Чому важливо дотримуватися вимог

За даними ДПС, упродовж 2025 року та на початку 2026 року порушень цих правил не зафіксовано, а фінансові санкції не застосовувалися. Це свідчить про те, що бізнес здебільшого дотримується встановлених вимог.

Водночас перевищення ліміту без подання декларації може створити правові ризики.

Що варто зробити бізнесу

Підприємствам рекомендують перевірити фактичні обсяги зберігання пального. Якщо вони перевищують 2 000 літрів на об’єкт — необхідно подати декларацію. Процедура є простою та безкоштовною.

