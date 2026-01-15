ЕС снижает ценовой потолок на российскую нефть Сегодня 12:38 — Энергетика

ЕС снижает ценовой потолок на российскую нефть

Европейский Союз с 1 февраля 2026 года снизит предельную цену на российскую нефть до 44,1 доллара за баррель.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Что меняется

С 1 февраля 2026 года максимальная цена на российскую нефть для сделок, связанных с инфраструктурой ЕС, составит $44,1/баррель.

Ограничения предусматривают запрет транспортных, страховых и финансовых услуг для поставки нефти, если она продается дороже установленного лимита.

В декабре 2022 года страны G7, Австралия и ЕС ввели первоначальный ценовой потолок на уровне $60/баррель.

Читайте также Мир переполнен нефтью: рынок готовится к обвалу цен

С февраля 2023 года действуют отдельные лимиты на нефтепродукты: $100 для дизельного топлива и $45 для смазочных масел.

В сентябре 2025 года потолок для сырой нефти был снижен до $47,6/баррель.

Текущее понижение до $44,1 является следующим этапом усиления ограничений.

Как работает механизм

Ценовой потолок определяет максимальную цену, по которой допускается покупка российской нефти. Компания запрещает предоставлять логистические, страховые и финансовые услуги для сделок, превышающих лимит.

В ЕС отмечают, что механизм будет автоматически пересматриваться как минимум дважды в год с учетом рыночных цен и эффективности санкций.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Владимира Зеленского писал , что в результате скоординированного давления со стороны Украины и отдельных государств-партнеров по меньшей мере 20% судов теневого флота россии прекратили работу. По его словам, действующие ограничения на морской экспорт российской нефти, по оценке, в годовом исчислении сокращают доходы россии по меньшей мере на 30 млрд долларов США.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.