ру
ЕС снижает ценовой потолок на российскую нефть

Энергетика
Европейский Союз с 1 февраля 2026 года снизит предельную цену на российскую нефть до 44,1 доллара за баррель.
Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Что меняется

С 1 февраля 2026 года максимальная цена на российскую нефть для сделок, связанных с инфраструктурой ЕС, составит $44,1/баррель.
Ограничения предусматривают запрет транспортных, страховых и финансовых услуг для поставки нефти, если она продается дороже установленного лимита.
В декабре 2022 года страны G7, Австралия и ЕС ввели первоначальный ценовой потолок на уровне $60/баррель.
С февраля 2023 года действуют отдельные лимиты на нефтепродукты: $100 для дизельного топлива и $45 для смазочных масел.
В сентябре 2025 года потолок для сырой нефти был снижен до $47,6/баррель.
Текущее понижение до $44,1 является следующим этапом усиления ограничений.

Как работает механизм

Ценовой потолок определяет максимальную цену, по которой допускается покупка российской нефти. Компания запрещает предоставлять логистические, страховые и финансовые услуги для сделок, превышающих лимит.
В ЕС отмечают, что механизм будет автоматически пересматриваться как минимум дважды в год с учетом рыночных цен и эффективности санкций.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Владимира Зеленского писал, что в результате скоординированного давления со стороны Украины и отдельных государств-партнеров по меньшей мере 20% судов теневого флота россии прекратили работу. По его словам, действующие ограничения на морской экспорт российской нефти, по оценке, в годовом исчислении сокращают доходы россии по меньшей мере на 30 млрд долларов США.
Нефтегазовый секторЭкспорт нефтиНефть
