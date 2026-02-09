0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Индия задержала иранские теневые танкеры, находящиеся под санкциями

Энергетика
11
Береговая охрана Индии 5 февраля задержала три судна в сотне морских миль от Мумбаи, которые пытались переливать контрабандную нефть.
Об этом сообщает прессслужба Министерства обороны Индии, мониторинговые сервисы по отслеживанию судов и Iran International.

Задержание судов

Индийская береговая охрана задержала три судна. Как сообщает Iran International со ссылкой на tankertrackers, это были: STELLAR RUBY (под флагом Ирана), ASPHALT STAR (под флагом Мали) и AL JAFZIA (под флагом Никарагуа).

Вероятная связь с Ираном

По информации издания со ссылкой на иранские СМИ, все три судна были связаны с Ираном.
Береговая охрана Индии не уточняет, что суда были под санкциями, отмечая, что суда занимались контрабандой из зон конфликтов.
Читайте также
«Синдикат использовал перевозки в международных водах для транспортировки дешевой нефти из конфликтных регионов на моторные танкеры, уклоняясь от уплаты пошлин прибрежным государствам», — говорится в сообщении Береговой охраны Индии.
Минобороны страны сообщает, что танкеры транспортировали дешевую нефть морскими судами и перегружали в открытом море на моторные танкеры в международных водах.

Расследование и дополнительные подозрения

«Дальнейшее цифровое расследование и анализ данных о перемещении судов позволили обнаружить еще два сближавшихся с танкером судна и, как подозревается, были причастны к незаконной передаче нефтяного груза с судна на судно, уклоняясь таким образом от уплаты значительных пошлин прибрежным государствам, включая Индию», — добавили Индию.
Индийцы утверждают, что три судна часто меняли свою идентичность во избежание преследования морскими правоохранительными органами. Все три судна на данный момент следуют в Мумбаи.
Также все три судна находятся под санкциями США.
По материалам:
Економічна Правда
НефтьЭкспорт нефти
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems