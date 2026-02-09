Индия задержала иранские теневые танкеры, находящиеся под санкциями
Береговая охрана Индии 5 февраля задержала три судна в сотне морских миль от Мумбаи, которые пытались переливать контрабандную нефть.
Об этом сообщает прессслужба Министерства обороны Индии, мониторинговые сервисы по отслеживанию судов и Iran International.
Задержание судов
Индийская береговая охрана задержала три судна. Как сообщает Iran International со ссылкой на tankertrackers, это были: STELLAR RUBY (под флагом Ирана), ASPHALT STAR (под флагом Мали) и AL JAFZIA (под флагом Никарагуа).
Вероятная связь с Ираном
По информации издания со ссылкой на иранские СМИ, все три судна были связаны с Ираном.
Береговая охрана Индии не уточняет, что суда были под санкциями, отмечая, что суда занимались контрабандой из зон конфликтов.
«Синдикат использовал перевозки в международных водах для транспортировки дешевой нефти из конфликтных регионов на моторные танкеры, уклоняясь от уплаты пошлин прибрежным государствам», — говорится в сообщении Береговой охраны Индии.
Минобороны страны сообщает, что танкеры транспортировали дешевую нефть морскими судами и перегружали в открытом море на моторные танкеры в международных водах.
Расследование и дополнительные подозрения
«Дальнейшее цифровое расследование и анализ данных о перемещении судов позволили обнаружить еще два сближавшихся с танкером судна и, как подозревается, были причастны к незаконной передаче нефтяного груза с судна на судно, уклоняясь таким образом от уплаты значительных пошлин прибрежным государствам, включая Индию», — добавили Индию.
Индийцы утверждают, что три судна часто меняли свою идентичность во избежание преследования морскими правоохранительными органами. Все три судна на данный момент следуют в Мумбаи.
Также все три судна находятся под санкциями США.
