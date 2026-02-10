Куба впервые за десять лет осталась без импорта нефти — причины Сегодня 13:34 — Энергетика

Решение Мексики прекратить поставки энергоносителей на Кубу повлекло за собой критический дефицит топлива на острове, который впервые за десятилетие зафиксировал нулевой уровень импорта нефти.

Экономика страны оказалась под колоссальным давлением из-за угроз Вашингтона ввести тарифы против государств-поставщиков и морскую блокаду, перекрывшую пути для «теневого флота».

Об этом сообщает Bloomberg.

Мексика, которая долго была главным донором топлива для Гаваны, официально прекратила отгрузку под угрозой экономических санкций со стороны администрации Дональда Трампа.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подтвердила, что поставки «приостановлены», несмотря на ее несогласие с таким шагом из-за гуманитарных последствий для кубинских больниц и школ.

Ситуация усугубилась после ареста венесуэльского лидера Николаса Мадуро, что фактически остановило поток нефти от вернейшего союзника острова.

По данным Bloomberg и Kpler Ltd, импорт нефти на Кубу достиг нуля в январе 2026 года, что является первым подобным случаем с 2015 года. Ужесточение контроля США за судами «темного флота», ранее перевозивших санкционную нефть из россии и Венесуэлы, сделало доставку ресурсов практически невозможной.

Военно-морская блокада и захват ключевых танкеров, таких как судно Skipper в декабре, лишили Гавану запасов, рассчитанных на несколько месяцев.

