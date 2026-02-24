Польша ограничит медицину для украинцев: кто лишится права на бесплатное лечение Сегодня 19:04 — Личные финансы

Врач изучает медицинскую карту пациентки

С 5 марта 2026 года в Польше вступят в силу новые правила предоставления медицинских услуг гражданам Украины, прибывшим в страну после начала полномасштабного вторжения рф.

Об этом пишет InPoland.net.pl.

Бесплатный доступ к медицине сохранится только для отдельных категорий беженцев. Для большинства украинцев со статусом UKR медицинские услуги будут предоставляться при уплате взносов на медицинское страхование.

Кто будет иметь право на бесплатную медицинскую помощь

Право на бесплатные медицинские услуги без дополнительных условий будут иметь следующие категории граждан Украины:

совершеннолетние граждане Украины, пострадавшие от пыток или изнасилования;

дети и подростки;

беременные женщины;

женщины после родов;

лица со справкой о проживании в коллективном заведении размещения.

Какие услуги отменяют

Часть бесплатных медицинских услуг для украинцев будет отменена. В частности, речь идет о:

лечении бесплодия;

операциях по удалению катаракты.

В Национальном фонде здравоохранения Польши (NFZ) отметили, что доступ к полному спектру медицинских услуг возможен только при наличии соответствующей формы медицинского страхования.

Что действовало раньше

После начала полномасштабной войны в Украине Польша приняла так называемый спецзакон, положения которого, в частности, предоставляли украинским беженцам право на легальное проживание и медицинскую помощь без медицинской страховки в Польше. Широкий доступ был частично ограничен в последние месяцы.

30 сентября 2025 года совершеннолетние украинцы без медицинского страхования в Польше потеряли право на возмещение расходов на лекарства и стоматологическое лечение, среди прочего. Однако, несмотря на отсутствие страховки, они все еще могли получать доступ к первичной медицинской помощи, специализированной амбулаторной помощи и стационарному лечению.

С 5 марта 2026 года эти правила изменятся.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который меняет условия поддержки беженцев из Украины. Теперь вместо отдельного специального режима помощи все инструменты интегрируют в общий Закон о предоставлении защиты иностранцам. Документ вступает в силу 5 марта 2026 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.