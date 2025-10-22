Tesla или Nissan: регионы-лидеры по регистрациям электромобилей и их бестселлеры (инфографика)
По данным Укравтопром, с января по сентябрь 2025 г. украинский автопарк пополнили около 56 тыс. авто на электротяге (BEV).
Новые авто
Самым популярным электромобилем на рынках Киева, Киевской, Львовской и Одесской областей стал BYD Song Plus.
В Днепропетровской области чаще выбирали VOLKSWAGEN ID.Unyx.
Подержанные авто
В сегменте ввезенных из-за границы подержанных авто:
- TESLA Model Y — в г. Киеве и области и на Днепропетровщине;
- TESLA Model 3 — на Львовщине;
- NISSAN Leaf — в Одесской обл.
Мы писали, что самые прозрачные рынки б/у находятся в Западной Европе и Скандинавии. Причины — меньшая зависимость от импорта, более высокий уровень жизни и большая прозрачность автомобильных данных. Чем больше авто импортирует страна и чем сложнее ее экономическая ситуация, тем выше риск афер.
Украина заняла 25 место из 25 стран. Среди соседей Украины Польша заняла 17 место, а Румыния — 22-е.
В Украине до сих пор продаются автомобили со скрученным пробегом. В этом году 9,5% проверенных транспортных средств имели признаки махинаций с одометром. Среднее скручивание пробега составило 92 400 км.
Средний возраст проверенных в Украине автомобилей — 10,6 лет, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 10,5 лет. То есть украинские покупатели предпочитают более старые транспортные средства.
Поделиться новостью
Также по теме
Tesla или Nissan: регионы-лидеры по регистрациям электромобилей и их бестселлеры (инфографика)
В Раде рассказали, будут ли продлевать налоговые льготы на импорт электромобилей на 2026 год
Рейтинг стран по прозрачности рынка подержанных автомобилей (инфографика)
В США выпустят памятную монету в честь Стива Джобса (фото)
Suzuki обновила популярный внедорожник Jimny (фото)
В обход россии: по Черному морю проложат интернет-кабель, соединяющий Украину и Европу