Tesla или Nissan: регионы-лидеры по регистрациям электромобилей и их бестселлеры (инфографика)

По данным Укравтопром, с января по сентябрь 2025 г. украинский автопарк пополнили около 56 тыс. авто на электротяге (BEV).

Новые авто

Самым популярным электромобилем на рынках Киева, Киевской, Львовской и Одесской областей стал BYD Song Plus.

В Днепропетровской области чаще выбирали VOLKSWAGEN ID.Unyx.

Подержанные авто

В сегменте ввезенных из-за границы подержанных авто:

TESLA Model Y — в г. Киеве и области и на Днепропетровщине;

TESLA Model 3 — на Львовщине;

NISSAN Leaf — в Одесской обл.

Мы писали , что самые прозрачные рынки б/у находятся в Западной Европе и Скандинавии. Причины — меньшая зависимость от импорта, более высокий уровень жизни и большая прозрачность автомобильных данных. Чем больше авто импортирует страна и чем сложнее ее экономическая ситуация, тем выше риск афер.

Украина заняла 25 место из 25 стран. Среди соседей Украины Польша заняла 17 место, а Румыния — 22-е.

В Украине до сих пор продаются автомобили со скрученным пробегом. В этом году 9,5% проверенных транспортных средств имели признаки махинаций с одометром. Среднее скручивание пробега составило 92 400 км.

Средний возраст проверенных в Украине автомобилей — 10,6 лет, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 10,5 лет. То есть украинские покупатели предпочитают более старые транспортные средства.

