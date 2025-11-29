0 800 307 555
ру
Технологии&Авто
7
Uber переходит на роботизированную доставку в Европе
Сфера доставки пищи в Европе готовится к технологической революции: компания Uber заключила партнерство с эстонской фирмой Starship Technologies, чтобы приступить к предоставлению услуг по доставке с помощью автономных роботов.
Об этом сообщает Bloomberg.

Как будет работать роботизированная доставка Uber

Это сотрудничество позволит Uber обойти растущие затраты на рабочую силу и ускорить время доставки, используя инновационные технологии Starship.
Роботизированная доставка, уже ставшая знакомой в некоторых университетских городках США и городах Европы, теперь будет интегрирована в платформу Uber Eats.
Starship Technologies известна своими небольшими шестиколесными автономными роботами, использующими камеры, сенсоры и GPS для навигации.
На первом этапе Uber планирует сосредоточиться на доставке ресторанов и небольших магазинов в густонаселенных городских районах.
Благодаря сотрудничеству с Uber Starship получит доступ к огромной клиентской базе и сможет значительно масштабировать свою деятельность в Европе.
Решение Uber о переходе к автономной доставке является ответом на экономические вызовы.
Рост минимальной заработной платы и высокие расходы на содержание курьеров вынуждают компании искать более эффективные и экономически выгодные решения.
Роботы могут обеспечить чрезвычайно быструю доставку на короткие расстояния, поскольку они не стоят в пробках и работают непрерывно.
Хотя интеграция роботов Starship начнется поэтапно, это партнерство знаменует важный шаг к автоматизации «последней мили» доставки в крупнейших городах Европы.
Главком
