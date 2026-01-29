0 800 307 555
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, дал прогноз финансовой катастрофы в США

Экономист Питер Шифф, ставший известным после точного предсказания финансового кризиса 2008 года, прогнозирует приближение американской финансовой катастрофы.
Об этом сообщает Clash Report.

Что будет с долларом

Как пишет эксперт: «Доллар упадет. Доллар будет заменен золотом. Центральные банки скупают золото… они избавляются от долларов». Видео можно посмотреть здесь.
Прогноз

По словам Шиффа, «США снова идут к экономическому кризису, который сделает финансовый кризис 2008 года похожим на пикник в воскресной школе. Этот не глобальный финансовый кризис — это американский финансовый кризис. Остальной мир действительно выиграет. Пузырь в долларе. Пузырь в экономике США».
«У золота нет «потолка», потому что у доллара нет «дна», — сказал экономист.
Кстати, цены на золото достигли нового рекорда — более 5100 долларов за унцию. Геополитическая напряженность и повышенный интерес инвесторов к защитным активам оказывают большое влияние на стоимость золота.
По итогам 2025 года золото подорожало на 64% — это лучший годовой результат с 1979 года. Основными драйверами роста стали:
  • высокий спрос на безопасные активы,
  • более мягкая монетарная политика США,
  • активные закупки со стороны центральных банков,
  • рекордный приток денежных средств в биржевые инвестиционные фонды.
Ранее говорилось, что доллар упал 28 января до самого низкого уровня с начала 2022 года. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп назвал обесценение американской валюты «прекрасным» результатом для бизнеса. Индекс спотового доллара снизился на 1,2%, повысив курс иены, евро и фунта стерлингов.

Причины падения доллара

Частично падение доллара было вызвано восстановлением иены, но также было усилено непредсказуемой политикой Трампа:
  • его угрозы захватить Гренландию;
  • давление на Федеральную резервную систему;
  • снижение налогов и стиль руководства, углубивший политическую поляризацию.
В то же время курс евро поднялся до самого высокого уровня с 2021 года. Это сигнал восстановления позиций европейской валюты на фоне ослабления доллара и изменений глобальных экономических настроений. В прошлом году валюта выросла примерно на 13% по отношению к доллару — это лучший результат с 2017 года.
Исторически $1,20 немного выше среднего курса евро с момента его введения в 1999 году, но значительно ниже пика 2008 года, когда курс доходил до $1,60.
Кризис 2008

Напомним, непосредственным предшественником общего финансового и банковского кризиса в США стал кризис высокорисковых ипотечных кредитов (subprime) в 2007 году, то есть ипотечное кредитование лиц с низкими доходами и плохой кредитной историей.
С 2001 по 2005 годы стоимость недвижимости, которой непосредственно владели домохозяйства, выросла на 10 трлн., в кризис американцы потеряли около 6 трлн. от стоимости принадлежащей им недвижимости.
Начальной стадией мирового финансово-экономического кризиса 2008−2013 годов (его также называют Большой рецессией) стал ипотечный кризис в США, первые признаки которого проявились в 2006 году в снижении количества продаж домов. Весной 2007 года это переросло в кризис высокорисковых ипотечных кредитов.
Читайте более подробно в нашей статье, с чего начинались мировые кризисы — Мировые финансово-экономические кризисы.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
Finance.ua
Деньги
