ЕС принял первую стратегию визовой политики: что изменится

Мир
62
Стратегия определяет новые подходы к выдаче виз и безвизового режима.
Европейская комиссия 29 января приняла первую в истории Стратегию визовой политики ЕС, определяющую новые подходы к выдаче виз и безвизовому режиму.
Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

Зачем ЕС обновляет визовую политику

Стратегия направлена ​​на достижение четырех ключевых целей:
  • повышение безопасности из-за усиления первоначальных проверок;
  • укрепление экономики и конкурентоспособности благодаря упрощению доступа для лиц, которые вносят вклад в развитие экономики и общества;
  • усиление глобального влияния ЕС путем продвижения стратегических интересов и ценностей;
  • повышение эффективности через модернизированную и согласованную визовую политику.
Параллельно с принятием Стратегии Еврокомиссия утвердила Рекомендацию по привлечению талантов для инноваций, которая должна сделать ЕС более привлекательным для высококвалифицированных специалистов, студентов, исследователей и инновационных предпринимателей.

Ключевые направления визовой стратегии ЕС

Ужесточение безопасности Евросоюза

Визовая политика рассматривается как инструмент защиты стратегических интересов ЕС. Среди запланированных мероприятий:
  • создание современной системы предоставления безвизового режима с новыми четкими критериями оценки стран-кандидатов (с 2026 г.);
  • усиленный мониторинг действующих безвизовых режимов в рамках обновленного механизма их приостановки для предотвращения злоупотреблений;
  • расширение возможностей применения визовых ограничений при отсутствии сотрудничества со стороны третьих стран по реадмиссии и возвращении мигрантов через пересмотр Визового кодекса в 2026 году;
  • возможность введения целевых ограничительных визовых мер в ответ на действия третьих стран, угрожающих безопасности ЕС;
  • усиление защиты проездных документов и борьба с подделками путем гармонизации определений и санкций на уровне ЕС.

Повышение экономической привлекательности и конкурентоспособности

Стратегия предусматривает:
  • цифровизация визовых процедур: система ETIAS для безвизовых путешествий заработает с IV квартала 2026 года, а подача заявлений на визы будет происходить полностью онлайн;
  • расширение практики многократных виз с более длительным сроком действия для надежных путешественников и бизнеса;
  • создание общего перечня проверенных компаний для упрощения процедур деловых поездок;
  • улучшение условий для привлечения талантов, в том числе возможные изменения правил для студентов, исследователей и высококвалифицированных работников, а также разработка отдельной правовой рамки для стартапов и scale-up компаний;
  • дополнительную поддержку заявителей и работодателей через Европейские правовые консультационные офисы;
  • финансирование из бюджета ЕС для ускорения обработки виз для высококвалифицированных специалистов.

Современные цифровые инструменты

Для эффективного управления потоками путешественников ЕС развертывает новые цифровые решения в сфере виз и контроля границ. К 2028 году все ІТ-системы ЕС в этой сфере станут взаимосовместимыми, что позволит проверять несколько баз данных одновременно через единый поиск и снизить риски злоупотреблений.

Рекомендация по привлечению талантов и инноваций

Рекомендация Еврокомиссии содержит практические шаги для государств-членов по привлечению и содержанию студентов, ученых, высококвалифицированных работников, учредителей стартапов и инновационных предпринимателей в стратегически важных секторах.
Документ предусматривает упрощение и ускорение процедур получения долгосрочных виз и вида на жительство, уменьшение количества документов, сокращение сроков рассмотрения заявлений, облегчение перехода от обучения к работе или предпринимательству, а также улучшение мобильности внутри ЕС.
По материалам:
Finance.ua
ЕС
