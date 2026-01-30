ЕС принял первую стратегию визовой политики: что изменится
Европейская комиссия 29 января приняла первую в истории Стратегию визовой политики ЕС, определяющую новые подходы к выдаче виз и безвизовому режиму.
Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.
Зачем ЕС обновляет визовую политику
Стратегия направлена на достижение четырех ключевых целей:
- повышение безопасности из-за усиления первоначальных проверок;
- укрепление экономики и конкурентоспособности благодаря упрощению доступа для лиц, которые вносят вклад в развитие экономики и общества;
- усиление глобального влияния ЕС путем продвижения стратегических интересов и ценностей;
- повышение эффективности через модернизированную и согласованную визовую политику.
Параллельно с принятием Стратегии Еврокомиссия утвердила Рекомендацию по привлечению талантов для инноваций, которая должна сделать ЕС более привлекательным для высококвалифицированных специалистов, студентов, исследователей и инновационных предпринимателей.
Ключевые направления визовой стратегии ЕС
Ужесточение безопасности Евросоюза
Визовая политика рассматривается как инструмент защиты стратегических интересов ЕС. Среди запланированных мероприятий:
- создание современной системы предоставления безвизового режима с новыми четкими критериями оценки стран-кандидатов (с 2026 г.);
- усиленный мониторинг действующих безвизовых режимов в рамках обновленного механизма их приостановки для предотвращения злоупотреблений;
- расширение возможностей применения визовых ограничений при отсутствии сотрудничества со стороны третьих стран по реадмиссии и возвращении мигрантов через пересмотр Визового кодекса в 2026 году;
- возможность введения целевых ограничительных визовых мер в ответ на действия третьих стран, угрожающих безопасности ЕС;
- усиление защиты проездных документов и борьба с подделками путем гармонизации определений и санкций на уровне ЕС.
Повышение экономической привлекательности и конкурентоспособности
Стратегия предусматривает:
- цифровизация визовых процедур: система ETIAS для безвизовых путешествий заработает с IV квартала 2026 года, а подача заявлений на визы будет происходить полностью онлайн;
- расширение практики многократных виз с более длительным сроком действия для надежных путешественников и бизнеса;
- создание общего перечня проверенных компаний для упрощения процедур деловых поездок;
- улучшение условий для привлечения талантов, в том числе возможные изменения правил для студентов, исследователей и высококвалифицированных работников, а также разработка отдельной правовой рамки для стартапов и scale-up компаний;
- дополнительную поддержку заявителей и работодателей через Европейские правовые консультационные офисы;
- финансирование из бюджета ЕС для ускорения обработки виз для высококвалифицированных специалистов.
Современные цифровые инструменты
Для эффективного управления потоками путешественников ЕС развертывает новые цифровые решения в сфере виз и контроля границ. К 2028 году все ІТ-системы ЕС в этой сфере станут взаимосовместимыми, что позволит проверять несколько баз данных одновременно через единый поиск и снизить риски злоупотреблений.
Рекомендация по привлечению талантов и инноваций
Рекомендация Еврокомиссии содержит практические шаги для государств-членов по привлечению и содержанию студентов, ученых, высококвалифицированных работников, учредителей стартапов и инновационных предпринимателей в стратегически важных секторах.
Документ предусматривает упрощение и ускорение процедур получения долгосрочных виз и вида на жительство, уменьшение количества документов, сокращение сроков рассмотрения заявлений, облегчение перехода от обучения к работе или предпринимательству, а также улучшение мобильности внутри ЕС.
