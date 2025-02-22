«Дубайская петля»: в ОАЭ появится высокоскоростная подземная транспортная сеть — Finance.ua

«Дубайская петля»: в ОАЭ появится высокоскоростная подземная транспортная сеть Сегодня 05:40 — Технологии&Авто

«Дубайская петля»: в ОАЭ появится высокоскоростная подземная транспортная сеть

Компания Илона Маска The Boring Company получила зеленый свет на строительство амбициозного проекта «Дубайская петля» в Объединенных Арабских Эмиратах. Эта высокоскоростная подземная транспортная сеть должна соединить наиболее загруженные районы Дубая с помощью тоннелей общей протяженностью 17 километров.

Как сообщает Daily Mail , на первом этапе реализации проекта планируется создание 11 станций, где пассажиры смогут перемещаться на электромобилях со скоростью до 160 километров в час. «Дубайская петля» обещает стать настоящим прорывом в транспортной системе города, ведь она сможет перевозить более 20 000 пассажиров в час. В будущем же пропускная способность системы может возрасти до впечатляющих 100 000 человек в час.

Этот проект во многом перекликается с уже существующей системой Vegas Loop в Лас-Вегасе, где с 2021 года успешно функционируют пять станций.

«Дубайская петля» имеет все шансы стать еще одним примером успешной реализации инновационных транспортных решений от The Boring Company, которые помогают сделать города более удобными и эффективными для жизни.

Автопілот По материалам:

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