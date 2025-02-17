Украина и ОАЭ будут сотрудничать для создания продовольственного хаба — Президент (подписано соглашение)
Объединенные Арабские Эмираты станут партнером Украины по созданию первого продовольственного хаба на африканском континенте.
Об этом Президент Владимир Зеленский заявил из Абу-Даби во время онлайн-пресс-конференции с украинскими журналистами.
«Мы также договорились, что будем работать в партнерстве над проектом, который давно хотели запустить, но не было времени и возможности. Это хабы (продовольственные) на территории африканского континента. Первый партнер найден — это ОАЭ», — сказал глава государства.
Президент Украины Владимир Зеленский провел в Абу-Даби переговоры с Президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном в расширенном формате и тет-а-тет. В частности, обсуждались потенциальные проекты создания продовольственного хаба в Египте и возможности реализации программ в сельском хозяйстве в Украине.
Зеленский в обращении к народам Африки заявлял, что Украина готова строить продовольственные хабы в Африке.
Ранее он отмечал, что хабы на миллионы тонн зерна в странах Африки и других чувствительных регионах будут направлены на улучшение доступа к украинскому зерну, а также усиление глобальной продовольственной безопасности.
Украина и ОАЭ подписали соглашение о свободной торговле
Украина и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве. Это первое в истории Украины соглашение о свободной торговле со странами Персидского залива, сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Соглашение подразумевает свободную торговлю между Украиной и ОАЭ и либерализацию доступа на рынки товаров для обеих стран. Украинские товары получат полный доступ к рынку ОАЭ для 96,6% товарных линий.
«Это историческое событие, ведь речь идет о первом соглашении в наиболее экономически продвинутом регионе Ближнего Востока. Оно охватывает не только ОАЭ, но и в целом регионы Залива», — прокомментировала министр экономики Юлия Свириденко.
По оценкам Минэкономики, соглашение может способствовать сохранению положительного сальдо торговли товарами, которое в 2023 году составило 51,5 млн долларов. В средне- и долгосрочной перспективе может оказать влияние на смещение траектории развития реального ВВП на 0,1%.
Ожидается рост украинского экспорта в ключевых секторах: металлургия, пищевая промышленность, в частности мукомольное производство и производство растительного масла.
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