россия планирует сделать ОАЭ новым оффшором вместо Кипра — Finance.ua
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россия планирует сделать ОАЭ новым оффшором вместо Кипра

Мир
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россия планирует сделать ОАЭ новым оффшором вместо Кипра
россия планирует сделать ОАЭ новым оффшором вместо Кипра
российская федерация и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) готовятся подписать соглашение об избежании двойного налогообложения, в пределах которого будет установлена ​​налоговая ставка в 10% на доходы от дивидендов, процентов и роялти.
Об этом заявил статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов в комментарии российскому пропагандистскому изданию Ведомости.
Документ уже предварительно согласован, а его подписание состоится в первой половине 2025 года, заверил российский чиновник.
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россия предложила Эмиратам заключить соглашение еще в 2022 году, когда против нее были введены масштабные санкции за войну в Украине, но до последнего времени власти ближневосточного государства обсуждали условия договора, в частности размер ставок налога с источника пассивных доходов.
Минфин рф ранее отметил, что новое соглашение будет охватывать не только государственные компании и структуры, но и частный бизнес и физических лиц.
При этом Эмираты до сих пор входят в «черный список» оффшорных зон минфина рф. В этот список попадают страны или отдельные территории, которые предоставляют льготные режимы налогообложения, но не раскрывают и не предоставляют сведений при проведении финансовых операций по запросам налоговиков из других стран.
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Исключение ОАЭ из «черного списка» станет «по-настоящему важным следствием» заключения нового соглашения, надеются российские юристы.
После введения санкций российский бизнес активно переводит в ОАЭ свои структуры из Кипра и других оффшоров Евросоюза. По данным российских СМИ, в 2022 году около 700 российских организаций зарегистрировали в Эмиратах второе юридическое лицо, что было почти в семь раз больше, чем в 2021 году.
По материалам:
Корреспондент.net
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