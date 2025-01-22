россия планирует сделать ОАЭ новым оффшором вместо Кипра — Finance.ua

россия планирует сделать ОАЭ новым оффшором вместо Кипра Сегодня 18:42 — Мир

россия планирует сделать ОАЭ новым оффшором вместо Кипра

российская федерация и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) готовятся подписать соглашение об избежании двойного налогообложения, в пределах которого будет установлена ​​налоговая ставка в 10% на доходы от дивидендов, процентов и роялти.

Об этом заявил статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов в комментарии российскому пропагандистскому изданию Ведомости.

Документ уже предварительно согласован, а его подписание состоится в первой половине 2025 года, заверил российский чиновник.

Читайте также Евросоюз оставил россию в «черном» списке офшоров

россия предложила Эмиратам заключить соглашение еще в 2022 году, когда против нее были введены масштабные санкции за войну в Украине, но до последнего времени власти ближневосточного государства обсуждали условия договора, в частности размер ставок налога с источника пассивных доходов.

Минфин рф ранее отметил, что новое соглашение будет охватывать не только государственные компании и структуры, но и частный бизнес и физических лиц.

При этом Эмираты до сих пор входят в «черный список» оффшорных зон минфина рф. В этот список попадают страны или отдельные территории, которые предоставляют льготные режимы налогообложения, но не раскрывают и не предоставляют сведений при проведении финансовых операций по запросам налоговиков из других стран.

Читайте также Эксперты рассказали об особенностях регистрации оффшора в Сингапуре

Исключение ОАЭ из «черного списка» станет «по-настоящему важным следствием» заключения нового соглашения, надеются российские юристы.

После введения санкций российский бизнес активно переводит в ОАЭ свои структуры из Кипра и других оффшоров Евросоюза. По данным российских СМИ, в 2022 году около 700 российских организаций зарегистрировали в Эмиратах второе юридическое лицо, что было почти в семь раз больше, чем в 2021 году.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.