Евросоюз оставил россию в «черном» списке офшоров — Finance.ua

Евросоюз оставил россию в «черном» списке офшоров Сегодня 09:33

Евросоюз оставил россию в «черном» списке офшоров

ЕС объявил об обновлении перечня юрисдикций, не сотрудничающих в сфере налогообложения, в частности, о признании недостаточными усилий по коррекции собственной налоговой системы со стороны 12 юрисдикций, включая россию, остающуюся в «неблагонадежном» перечне.

Такая информация обнародована сегодня на сайте Европейской комиссии.

«Страны-члены удалили сегодня четыре юрисдикции — Багамские острова, Белиз, Сейшельские острова и острова Теркс и Кайкос — из перечня ЕС относительно юрисдикций, не сотрудничающих по налоговым вопросам…

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Отныне в перечне остаются 12 юрисдикций, которые не улучшили систему налогообложения или достигли недостаточного прогресса в выполнении предыдущих обязательств. Это касается таких стран как Американское Самоа, Ангилья, Антигуа и Барбуда, Фиджи, Гуам, Палау, Панама, Российская Федерация, Самоа, Тринидад и Тобаго, Виргинские острова США и Вануату", — говорится в сообщении.

Фінансовий клуб По материалам:

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