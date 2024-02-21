Евросоюз оставил россию в «черном» списке офшоров — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Евросоюз оставил россию в «черном» списке офшоров

17
Евросоюз оставил россию в «черном» списке офшоров
Евросоюз оставил россию в «черном» списке офшоров
ЕС объявил об обновлении перечня юрисдикций, не сотрудничающих в сфере налогообложения, в частности, о признании недостаточными усилий по коррекции собственной налоговой системы со стороны 12 юрисдикций, включая россию, остающуюся в «неблагонадежном» перечне.
Такая информация обнародована сегодня на сайте Европейской комиссии.
«Страны-члены удалили сегодня четыре юрисдикции — Багамские острова, Белиз, Сейшельские острова и острова Теркс и Кайкос — из перечня ЕС относительно юрисдикций, не сотрудничающих по налоговым вопросам…
Читайте также
Отныне в перечне остаются 12 юрисдикций, которые не улучшили систему налогообложения или достигли недостаточного прогресса в выполнении предыдущих обязательств. Это касается таких стран как Американское Самоа, Ангилья, Антигуа и Барбуда, Фиджи, Гуам, Палау, Панама, Российская Федерация, Самоа, Тринидад и Тобаго, Виргинские острова США и Вануату", — говорится в сообщении.
По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.