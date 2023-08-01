Эксперты рассказали об особенностях регистрации оффшора в Сингапуре — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Эксперты рассказали об особенностях регистрации оффшора в Сингапуре Сегодня 11:41 — Личные финансы

Регистрация компании за рубежом — отличный способ не только сэкономить на налогах, но и выйти на международный рынок. Украинские предприниматели могут выбирать среди множества стран, предлагающих выгодные условия для ведения бизнеса. Одно из таких государств — Сингапур, который относится к мидшорам и является очень лояльным по своим условиям. Специалисты компании UA-Offshore рассказали, как зарегистрировать оффшор в Сингапуре и какие преимущества это дает.

Условия регистрации компании в Сингапуре

По условиям государства, налогами облагаются только источники дохода, которые находятся в самом Сингапуре. Ставка для дохода, полученного за пределами страны, равняется 0%. Среди требований, выдвигаемых к компании — наличие директора, являющегося резидентом Сингапура. Этот статус должен иметь и корпоративный секретарь, наличие которого также обязательно. Наконец, компания должна предоставлять ежегодный отчет, заверенный сингапурским бухгалтером.

Преимущества Сингапура как локации для оффшора

Среди плюсов можно отметить следующие моменты:

Высокая репутация государства на международной арене.

Стабильная политическая ситуация в стране.

Отсутствие валютного контроля.

Отсутствие налогообложения доходов, полученных за пределами государства.

Сингапур не включен в стандартный украинский список оффшорных зон.

Еще одно преимущество — размер оплачиваемого уставного капитала, который равняется всего лишь 1 сингапурскому доллару. Благодаря развитой системе электронного документооборота, регистрация оффшорных компаний занимает всего от 1 до 3 дней.

Недостатки оффшоров в Сингапуре

Недостатков совсем немного:

Компания не освобождается от ведения финансовой отчетности.

Регистрация оффшора стоит дороже, чем во многих других государствах.

Директор и секретарь должны иметь статус резидента Сингапура.

Легализовать документы также сложнее, чем при выборе многих других локаций.

Все эти недостатки легко решаются при помощи компании UA-Offshore, которая предлагает украинским бизнесменам регистрацию оффшора в Сингапуре под ключ. Она решает вопрос с документами, необходимым персоналом компании и прохождением всех бюрократических процедур.

Оффшор в Сингапуре — отличная возможность расширить свой бизнес и наладить связи на международном рынке.

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