Более половины украинцев работают или планируют работать на фрилансе — Finance.ua

Рынок фриланса в Украине показывает рекордный рост. В первом полугодии 2025 года количество украинцев, избравших фриланс, увеличилось на 83,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Об этом свидетельствуют данные платформы Freelancehunt

Инфографика: Freelancehunt

Почему украинцы переходят на фриланс

По результатам исследования, 54,5% фрилансеров начали работать в этом формате именно из-за военных обстоятельств. Потеря работы, неопределенность и желание гибкости и стабильности стали главными мотиваторами.

Опрос Rakuten Viber показал , что 74% украинцев видят во фрилансе преимущества — свободу и независимость. Только 5% имеют отрицательное отношение:

26% уже имеют фриланс-опыт, только 4% из них оценивают его отрицательно.

30% планируют перейти на фриланс в будущем.

Поколение Зуммеров

По данным исследования «Портрет фрилансера 2024» от компании Freelancehunt, около 45% украинских фрилансеров составляет молодежь в возрасте 18−29 лет. Это поколение активно осваивает цифровые инструменты и интегрирует их в рабочие процессы.

Инфографика: Freelancehunt

В частности, 69% украинских фрилансеров уже используют инструменты на основе искусственного интеллекта (AI):

21,9% регулярно;

47,8% - периодически;

12,6% пока не планируют применять AI в своей работе.

Инфографика: Freelancehunt

Глобальные тенденции подтверждают этот тренд. По данным Upwork, 61% зуммеров-фрилансеров в США активно работают с генеративным AI — существенно больше, чем их сверстники в корпоративном секторе.

В 2024 году в США 52% представителей поколения Z и 44% миллионов по крайней мере частично были задействованы в фрилансе. Согласно данным Fiverr, 70% зуммеров в мире уже выбрали фриланс или планируют это сделать в ближайшее время. В Украине наблюдается аналогичная динамика: молодые специалисты выбирают фриланс в качестве инструмента для международной карьеры.

Самые перспективные направления

Machine Learning (ML) — обработка данных, построение AI-моделей, автоматизация процессов. AI-видеопродакшен — до 80% рынка в ближайшие годы будет создаваться или обрабатываться с помощью AI. AI-консалтинг — интеграция чат-ботов, языковых моделей и компьютерного зрения в бизнес-процессы.

Напомним, ранее в Freelancehunt сообщали , что в январе 2025 года количество новых фрилансеров выросло на 60%, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года. С начала полномасштабной войны на сервисе зарегистрировалось более 400 тысяч украинцев.

Среди переводчиков и копирайтеров наибольшая доля тех, кто зарабатывает до $500 — 64,7%. 46,1% дизайнеров зарабатывают более 500 долларов. Среди маркетологов наибольшая доля тех, кто зарабатывает более $3000 — 26,3%.

