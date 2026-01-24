0 800 307 555
До 20 тысяч IT-специалистов в Украине имеют бронирование

ИТ-специалист работает за компьютером
В Украине выросло количество забронированных айтишников. До 20 тысяч ІТ-специалистов имеют отсрочку от мобилизации.
Об этом сообщает DOU со ссылкой на Харьковский IT Кластер.

Сколько ІТ-специалистов имеют бронирование

По данным Харьковского IT Кластера, сейчас бронирование от мобилизации имеют около 18−20 тысяч айтишников.
Для сравнения, в июне 2025 года этот показатель был на уровне 15−18 тысяч человек.
В Кластере объясняют, что рост числа забронированных айтишников произошел за счет компаний, привлеченных к разработке оборонных технологий (deftech).
Ранее Finance.ua писал, что по данным летнего опроса DOU, в Украине только 13% мужчин в IT имеют бронирование от своего основного работодателя.
Еще 4% забронированы на второй неосновной работе (обычно это не IT-компании).
Почти у половины (44%) опрошенных мужчин в IT нет бронирования.
Высокий уровень бронирования среди специалистов, работающих в государственных учреждениях (51%) и IT-отделах не-IT компаний, таких как банки, телеком или ритейл (31%).

Средняя зарплата для бронирования работников в 2026 году

Как мы уже упоминали, в связи с ростом минимальной зарплаты, с 1 января 2026 года для получения бронирования нужно будет иметь доход не менее 21,6 тыс. грн. В сумму зарплаты могут включаться кроме оклада другие доплаты.
Зарплатный порог касается частных предприятий, имеющих статус критической инфраструктуры. В то же время месячный доход работника на государственном или коммунальном предприятии не должен быть ниже средней зарплаты по региону за четвертый квартал года.
