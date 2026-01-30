0 800 307 555
Месячные тарифы на газ в феврале вырастут более чем на 2 грн

Личные финансы
Месячные переменные тарифы разнятся в зависимости от поставщика – от 8,46 до 28,00 грн за кубометр.
Газоснабжающие компании обнародовали тарифы на февраль 2026 года. Годовые цены для бытовых потребителей остались без изменений, в то же время месячные тарифы выросли более чем на 2 грн по сравнению с январем.
Об этом сообщает ГазПравда.
Цена на газ в феврале 2026 года
Цена на газ в феврале 2026 года, gazpravda.com.ua

Сколько поставщиков работает на рынке

По состоянию на февраль 2026 года на рынке природного газа для населения работают восемь газоснабжающих компаний:
  • четыре из них предлагают исключительно годовые тарифы;
  • еще четыре — как годовые, так и месячные переменные цены.
Годовые тарифы на газ для бытовых потребителей колеблются от 7,96 до 9,99 грн за кубометр.
Месячные переменные тарифы разнятся в зависимости от поставщика — от 8,46 до 28,00 грн за кубометр.
Напомним, что базовыми для населения являются именно годовые тарифы. А 98% украинских бытовых потребителей (это более 12 млн домохозяйств) «голубое топливо» поставляет ГК «Нафтогаз Украины». Ее годовой тариф, который будет действовать как минимум до апреля 2026 года, 7,96 грн за куб.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что по словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, Украина может стать «экономическим львом Европы», но для этого нужно отказаться от субсидирования электроэнергии и отопления.
В числе ключевых незавершенных дел страны она назвала энергетические и коммунальные субсидии. Электроэнергия и отопление до сих пор частично субсидируются, и, по ее словам, от этого нужно постепенно отказываться, учитывая состояние государственных финансов.
Finance.ua
Цены на газКоммунальные услугиТарифы
