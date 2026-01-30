Месячные тарифы на газ в феврале вырастут более чем на 2 грн Сегодня 09:45 — Личные финансы

Газоснабжающие компании обнародовали тарифы на февраль 2026 года. Годовые цены для бытовых потребителей остались без изменений, в то же время месячные тарифы выросли более чем на 2 грн по сравнению с январем.

Об этом сообщает ГазПравда.

Сколько поставщиков работает на рынке

По состоянию на февраль 2026 года на рынке природного газа для населения работают восемь газоснабжающих компаний:

четыре из них предлагают исключительно годовые тарифы;

еще четыре — как годовые, так и месячные переменные цены.

Годовые тарифы на газ для бытовых потребителей колеблются от 7,96 до 9,99 грн за кубометр.

Месячные переменные тарифы разнятся в зависимости от поставщика — от 8,46 до 28,00 грн за кубометр.

Напомним, что базовыми для населения являются именно годовые тарифы. А 98% украинских бытовых потребителей (это более 12 млн домохозяйств) «голубое топливо» поставляет ГК «Нафтогаз Украины». Ее годовой тариф, который будет действовать как минимум до апреля 2026 года, 7,96 грн за куб.

