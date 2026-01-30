Какие пенсионеры могут не платить коммуналку с 1 февраля Сегодня 11:04 — Личные финансы

Какие пенсионеры могут не платить коммуналку с 1 февраля

Некоторым пенсионерам положены льготы после 60 лет при условии «особого статуса».

Об этом сообщается в различных документах, среди которых Закон Украины «О статусе ветеранов войны» № 3551-XII от 22.10.1993 и Закон Украины «О защите ветеранов труда» № 3721-XII от 22.03.1993, пишет УНИАН.

На основе приведенных источников категории, наделенные особым социальным статусом, включают:

бывших участников боевых действий,

лиц с инвалидностью I и II группы,

ветеранов труда — пенсионеров со значительным стажем в тяжелых или особо важных профессиях,

бывших государственных служащих, педагогов, медиков (особенно в сельской местности).

Эти пенсионеры получают не просто фиксированную надбавку к пенсии, но и право на максимальные скидки по ЖКУ, что позволяет им сохранять привычный уровень жизни без чрезмерных финансовых нагрузок.

Размер льготы зависит от категории: ветераны и инвалиды войны могут полностью освобождаться от оплаты, а ветераны труда и служащие получают скидку до 50−75%.

Впрочем, есть и другое основание для получения льготных выплат — они могут предоставляться пенсионерам по достижении определенного возраста.

Согласно Пенсионному фонду Украины , некоторые граждане могут полностью вернуть деньги, потраченные на оплату коммунальных услуг, покупку дров или сжиженного газа для отопления.

Эта льгота доступна пенсионерам, которые проживают в сельской местности и до выхода на пенсию не менее трех лет проработали в сферах, связанных с:

• образованием;

• культурой (библиотеки, музеи и т. п. );

• медициной;

• фармацевтикой;

• защитой окружающей среды.

При этом профессиональный стаж должен быть не менее трех лет на момент выхода на пенсию.

Также согласно Постановлению КМУ «О порядке предоставления жилищных субсидий» № 848, пенсионеры в возрасте 70 лет и старше могут получить скидку до 50% на оплату ЖКУ, если они относятся к определенным льготным категориям и если их среднемесячный доход на лицо не превышает налоговую социальную льготу.

Согласно тому же постановлению, пенсионеры могут оформить жилищную субсидию, если расходы на ЖКХ превышают 15% дохода семьи.

Другими словами, сам по себе возраст не освобождает от оплаты, но дает право на субсидии и надбавки, особенно если доход небольшой.

Как оформить льготы

Для получения льгот на оплату коммунальных услуг пенсионерам необходимо обратиться в управление социальной защиты населения (УСЗН) по месту регистрации или подать заявление через портал «Действие».

Как рассказал министр социальной политики, семьи и нацединства Денис Улютин, повышение пенсий до 6 тысяч гривен коснется как минимум трети пенсионеров. Но есть условие — реформа солидарной системы. Ранее мы писали , что Кабмин работает над таким уровнем минимальных выплат, чтобы пенсию в Украине поднять до 6 тысяч гривен.

