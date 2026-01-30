Какие пенсионеры могут не платить коммуналку с 1 февраля
Некоторым пенсионерам положены льготы после 60 лет при условии «особого статуса».
Об этом сообщается в различных документах, среди которых Закон Украины «О статусе ветеранов войны» № 3551-XII от 22.10.1993 и Закон Украины «О защите ветеранов труда» № 3721-XII от 22.03.1993, пишет УНИАН.
На основе приведенных источников категории, наделенные особым социальным статусом, включают:
- бывших участников боевых действий,
- лиц с инвалидностью I и II группы,
- ветеранов труда — пенсионеров со значительным стажем в тяжелых или особо важных профессиях,
- бывших государственных служащих, педагогов, медиков (особенно в сельской местности).
Эти пенсионеры получают не просто фиксированную надбавку к пенсии, но и право на максимальные скидки по ЖКУ, что позволяет им сохранять привычный уровень жизни без чрезмерных финансовых нагрузок.
Размер льготы зависит от категории: ветераны и инвалиды войны могут полностью освобождаться от оплаты, а ветераны труда и служащие получают скидку до 50−75%.
Впрочем, есть и другое основание для получения льготных выплат — они могут предоставляться пенсионерам по достижении определенного возраста.
Согласно Пенсионному фонду Украины, некоторые граждане могут полностью вернуть деньги, потраченные на оплату коммунальных услуг, покупку дров или сжиженного газа для отопления.
Эта льгота доступна пенсионерам, которые проживают в сельской местности и до выхода на пенсию не менее трех лет проработали в сферах, связанных с:
• образованием;
• культурой (библиотеки, музеи
и т. п.);
• медициной;
• фармацевтикой;
• защитой окружающей среды.
При этом профессиональный стаж должен быть не менее трех лет на момент выхода на пенсию.
Также согласно Постановлению КМУ «О порядке предоставления жилищных субсидий» № 848, пенсионеры в возрасте 70 лет и старше могут получить скидку до 50% на оплату ЖКУ, если они относятся к определенным льготным категориям и если их среднемесячный доход на лицо не превышает налоговую социальную льготу.
Согласно тому же постановлению, пенсионеры могут оформить жилищную субсидию, если расходы на ЖКХ превышают 15% дохода семьи.
Другими словами, сам по себе возраст не освобождает от оплаты, но дает право на субсидии и надбавки, особенно если доход небольшой.
Как оформить льготы
Для получения льгот на оплату коммунальных услуг пенсионерам необходимо обратиться в управление социальной защиты населения (УСЗН) по месту регистрации или подать заявление через портал «Действие».
Ранее мы писали, что Кабмин работает над таким уровнем минимальных выплат, чтобы пенсию в Украине поднять до 6 тысяч гривен. Как рассказал министр социальной политики, семьи и нацединства Денис Улютин, повышение пенсий до 6 тысяч гривен коснется как минимум трети пенсионеров. Но есть условие — реформа солидарной системы.
