Хто отримає вдвічі більші пенсії: що готує Кабмін Сьогодні 12:00 — Особисті фінанси

Хто отримає вдвічі більші пенсії в 2026 році

Кабмін працює над таким рівнем мінімальних випла, щоб пенсію в Україні підняти до 6 тисяч гривень.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр соціальної політики, сім’ї та нацєдності Денис Улютін.

Підвищення пенсій до 6 тисяч гривень торкнеться як мінімум третини пенсіонерів. Але є умова — реформа солідарної системи.

Як нині

Наразі ж мінімальна пенсія складає 3,4 тисячі гривень. Таким чином, за планом Кабміну базова виплата може зрости майже у два рази.

Без реформи солідарного рівня, на думку Улютіна, Україну чекає колапс соціальної системи.

«Якщо людина замість 4 тисяч отримує 6 тисяч гривень, то це вже інша якість життя, можливість отримувати медикаменти, менші потреби в субсидіях», — вважає чиновник.

Кого стосуватиметься

Перегляд виплат стосуватиметься великого пласту бюджетників — тих, хто працював на роботах з невисокими зарплатами.

«Вони всі отримують зростання. Це значна кількість людей — третина пенсіонерів», — сказав міністр.

В рамках реформи, за словами Улютіна, спецпенсії зростати не будуть, що дозволить вирівняти дисбаланси в солідарній системі.

Наразі, за його словами, відбувається фіналізація відповідного законопроекту, але попереду ще узгодження з колегами в уряді та міжнародними партнерами.

7 160,10 грн. Раніше писали , що станом на 1 січня 2026 року середній розмір пенсії в Україні становить 6 544,62 грн, що на 107,83 грн більше, ніж було на 1 жовтня 2025 року (6 436,79 грн). Як повідомив Пенсійний фонд України, середній розмір виплат працюючим пенсіонерам за цей період зріс майже на 90 грн до

Розподіл пенсій за розміром виплат

54,9% - отримують виплати, які не перевищують 5 000 грн:

3,7% — до 3 000 грн;

31% — від 3 001 до 4 000 грн;

20,2% — від 4 001 до 5 000 грн.

