Хто отримає вдвічі більші пенсії: що готує Кабмін
Кабмін працює над таким рівнем мінімальних випла, щоб пенсію в Україні підняти до 6 тисяч гривень.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр соціальної політики, сім’ї та нацєдності Денис Улютін.
Підвищення пенсій до 6 тисяч гривень торкнеться як мінімум третини пенсіонерів. Але є умова — реформа солідарної системи.
Як нині
Наразі ж мінімальна пенсія складає 3,4 тисячі гривень. Таким чином, за планом Кабміну базова виплата може зрости майже у два рази.
Без реформи солідарного рівня, на думку Улютіна, Україну чекає колапс соціальної системи.
«Якщо людина замість 4 тисяч отримує 6 тисяч гривень, то це вже інша якість життя, можливість отримувати медикаменти, менші потреби в субсидіях», — вважає чиновник.
Кого стосуватиметься
Перегляд виплат стосуватиметься великого пласту бюджетників — тих, хто працював на роботах з невисокими зарплатами.
«Вони всі отримують зростання. Це значна кількість людей — третина пенсіонерів», — сказав міністр.
В рамках реформи, за словами Улютіна, спецпенсії зростати не будуть, що дозволить вирівняти дисбаланси в солідарній системі.
Наразі, за його словами, відбувається фіналізація відповідного законопроекту, але попереду ще узгодження з колегами в уряді та міжнародними партнерами.
Раніше писали, що станом на 1 січня 2026 року середній розмір пенсії в Україні становить 6 544,62 грн, що на 107,83 грн більше, ніж було на 1 жовтня 2025 року (6 436,79 грн). Як повідомив Пенсійний фонд України, середній розмір виплат працюючим пенсіонерам за цей період зріс майже на 90 грн до 7 160,10 грн.
Розподіл пенсій за розміром виплат
54,9% - отримують виплати, які не перевищують 5 000 грн:
- 3,7% — до 3 000 грн;
- 31% — від 3 001 до 4 000 грн;
- 20,2% — від 4 001 до 5 000 грн.
