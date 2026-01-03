0 800 307 555
Каким пенсионерам могут прекратить выплачивать пенсии с 1 января

Личные финансы
Идентификация пенсионеров в Украине — это процедура, с помощью которой государство проводит своеобразную перепись пожилого населения.
Такой шаг необходим, чтобы понимать, какое количество пенсионеров остается в живых, юридически принадлежит к Украине и претендует на ежемесячные платежи, пишет УНИАН.
Согласно постановлению Кабмина № 299, был утвержден порядок выплат пенсий людям, которые:
  • проживают на оккупированных российской федерацией территориях или на тех, где велись или ведутся активные боевые действия;
  • выехали на территории, подконтрольные Украине;
  • находятся за границей в статусе беженца, а также — более 183 дней в году, включая дату въезда и выезда, и не имеют ВНЖ или ПМЖ.
Важно, что если пенсионер фактически находится за границей, но получает пенсионные выплаты согласно международным договорам Украины с другими государствами, его эти правила не касаются.
В документе сказано, что до 31 декабря 2025 года обязательно должна быть проведена идентификация пенсионеров на оккупированной территории, если украинцы преклонных лет до сих пор там находятся.
То же касается и пенсионеров, переехавших за границу в статусе беженцев. Если пожилые украинцы не смогут или не захотят пройти идентификацию, выплаты пенсий будут прекращены с 1 января 2026 года.
Порядок, установленный Кабмином, определяет, как граждане Украины преклонных лет могут пройти такую ​​процедуру.
Один из вариантов — идентификация пенсионеров через Дію на портале ПФУ с помощью электронной цифровой подписи. Человеку нужно просто авторизоваться в своем личном кабинете, и система считает это идентификацией.
Второй способ — конференцсвязь, которую с пенсионером проводят сотрудники ПФУ. Во время сеанса украинец должен предъявить документы, удостоверяющие личность, чтобы специалисты могли идентифицировать человека.
Ранее мы писали, что пенсионеру, который находится на полном государственном обеспечении в соответствующем учреждении или учреждении, выплачивается 25% назначенной пенсии.
Если размер пенсии больше стоимости содержания, человеку выплачивают разницу между этими суммами. Выплата не может быть меньше, чем 25% назначенной пенсии. Выплата начинается с первого числа месяца после того, как человек был зачислен на полное содержание.
Также Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщил, что Минсоцполитики должен представить концепт пенсионной реформы.
«При начислении пенсий люди теряют до 19% из-за особого порядка определения базы начисления, исходя из средней зарплаты за последние три года, а также за счет низкого коэффициента замещения, заложенного в формулу. Также формула индексации пенсии несправедлива «, — сообщил Гетманцев.
По материалам:
Finance.ua
