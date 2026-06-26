Практика і стажування — чи має оплачуватися робота Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

Стажери в офісі

Стажування та практика часто стають першим досвідом роботи для студентів і молодих спеціалістів. Водночас роботодавці не завжди правильно оформлюють такі формати співпраці, через що стажування інколи фактично перетворюється на повноцінну роботу без оплати та гарантій. Юристи для robota.ua пояснили, у яких випадках це законно, а коли вважається порушенням.

Коли стажування та практика мають оплачуватися

Стажування не завжди є оплачуваним. Оплата передбачена лише тоді, коли людина фактично виконує робочі обов’язки або виробничі завдання. Якщо ж стажування має навчальний характер і не передбачає реальної роботи, воно може бути безоплатним.

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Практика студентів також не має єдиного правила щодо оплати. Вона залежить від умов навчального закладу та роботодавця. У деяких випадках практика може оплачуватися, але часто вона є частиною навчального процесу і не передбачає зарплати.

Важливо розуміти різницю між форматами:

стажування — це ознайомлення з роботою або навчання на практиці;

— це ознайомлення з роботою або навчання на практиці; практика — частина освітньої програми;

— частина освітньої програми; робота — виконання обов’язків за трудовим договором із оплатою.

Якщо під час стажування людина фактично виконує роботу, це вже може вважатися трудовими відносинами.

Як має бути оформлене стажування

Стажера не можуть допустити до роботи без оформлення документів. Обов’язково має бути договір про стажування, індивідуальна програма та призначений керівник або наставник.

Стажер повинен виконувати лише ті завдання, які прописані в програмі. Вихід за її межі може свідчити про те, що людина фактично працює як штатний працівник.

Якщо компанія залучає стажера до повноцінної роботи без оформлення трудового договору, це може вважатися прихованими трудовими відносинами. У такому випадку роботодавець порушує закон.

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Чи повинні платити і які є гарантії

Оплата виробничої або переддипломної практики залежить від конкретних умов. Вона може бути як оплачуваною, так і ні — це визначається домовленостями між сторонами.

Стажування також може бути оплачуваним, якщо людина виконує реальну роботу. У такому разі вона має бути офіційно оформлена і отримувати заробітну плату.

Якщо стажер працює офіційно і за нього сплачуються внески, він має право на:

лікарняні;

відпустку;

інші соціальні гарантії.

Якщо ж стажування проходить лише як частина навчання без трудового договору, таких прав немає.

Особливі умови для неповнолітніх і відповідальність роботодавців

Неповнолітні також можуть проходити стажування і працювати, але для них діють додаткові обмеження. Їх не можна залучати до нічних змін, важких робіт або роботи у шкідливих умовах. Також для них встановлено скорочений робочий час.

У випадку, якщо роботодавець маскує роботу під стажування без оформлення, це може мати наслідки. Такі дії можуть кваліфікувати як незаконний допуск до роботи без трудового договору.

За це передбачено адміністративну відповідальність. Штраф становить від 8 500 до 17 000 гривень.

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