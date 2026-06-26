Стажування та практика часто стають першим досвідом роботи для студентів і молодих спеціалістів. Водночас роботодавці не завжди правильно оформлюють такі формати співпраці, через що стажування інколи фактично перетворюється на повноцінну роботу без оплати та гарантій. Юристи для robota.ua пояснили, у яких випадках це законно, а коли вважається порушенням.
Коли стажування та практика мають оплачуватися
Стажування не завжди є оплачуваним. Оплата передбачена лише тоді, коли людина фактично виконує робочі обов’язки або виробничі завдання. Якщо ж стажування має навчальний характер і не передбачає реальної роботи, воно може бути безоплатним.
Практика студентів також не має єдиного правила щодо оплати. Вона залежить від умов навчального закладу та роботодавця. У деяких випадках практика може оплачуватися, але часто вона є частиною навчального процесу і не передбачає зарплати.
Особливі умови для неповнолітніх і відповідальність роботодавців
Неповнолітні також можуть проходити стажування і працювати, але для них діють додаткові обмеження. Їх не можна залучати до нічних змін, важких робіт або роботи у шкідливих умовах. Також для них встановлено скорочений робочий час.
У випадку, якщо роботодавець маскує роботу під стажування без оформлення, це може мати наслідки. Такі дії можуть кваліфікувати як незаконний допуск до роботи без трудового договору.
За це передбачено адміністративну відповідальність. Штраф становить від 8 500 до 17 000 гривень.